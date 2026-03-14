Antalya Valiliği, 15 Mart 2026 Pazar günü Antalya’da beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, özellikle Kaş ile Kumluca arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan duyuruya göre rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-75 kilometre/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra başlayacağı ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

SAAT VERİLEREK DUYURULDU

Valilik açıklamasında fırtınanın 15 Mart 2026 saat 16.00 itibarıyla etkili olmaya başlayacağı ve gece yarısına doğru zayıflamasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, özellikle deniz faaliyetlerinde bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bu tür hava olayları Antalya kıyılarında zaman zaman kısa süreli ama etkili olabiliyor. Özellikle küçük balıkçı tekneleri için rüzgarın yönü ve ani sertleşmesi ciddi risk oluşturabiliyor. Şehirde yaşayanlar içinse gündelik hayat bazen rüzgarın şiddetine göre değişebiliyor; sahilde yürüyüş planları iptal oluyor, tekneler limanlara çekiliyor.

VALİLİKTEN “TEDBİRLİ OLUN” ÇAĞRISI

Antalya Valiliği, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre; Kaş-Kumluca arasında rüzgarın 15 Mart 2026 Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.”

Açıklamada özellikle balıkçılar, denizciler ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

Bazen Antalya’da böyle uyarılar kısa sürüyor ama rüzgar bir anda sertleşebiliyor. Özellikle sahil hattında yaşayanlar bunu iyi bilir. Öğleden sonra hava sakin görünür, sonra birden…

FIRTINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başlama: 15 Mart 2026 – 16.00

Bitiş: 15 Mart 2026 – 23.59

Yetkililer, olası çatı uçması, denizde dalga yükselmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.