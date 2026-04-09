Antalya Demre’de TOKİ konut belirleme kurası bugün saat 11:30’da canlı yayınla çekiliyor. 200 konut için hak sahipleri isim listesi merakla bekleniyor.

Antalya Demre TOKİ kura sonuçları canlı izleme ekranı bugün birçok vatandaşın gündeminde. 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan kura çekimiyle birlikte hak sahipleri evlerini belirleyecek. Özellikle Demre TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılıyor.

DEMRE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Antalya Demre Karabucak Mahallesi’nde inşa edilen 200 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Projede toplam 198 asil hak sahibi bulunuyor. Kura ile:

160 adet 2+1 konut

40 adet 3+1 konut

hak sahiplerine dağıtılıyor. Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.

CANLI İZLEME EKRANI VE SONUÇ SORGULAMA

Vatandaşlar “Antalya Demre TOKİ kura sonuçları canlı izle” ve “TOKİ isim listesi sorgulama ekranı” üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor. Özellikle Demre ve çevresinde yaşayanlar için bu kura, ev sahibi olma yolunda kritik bir adım.

Birçok kişi yayını açıp bekliyor. Bazıları sonucu öğrenmeden ekranı kapatmıyor. Çünkü bu kura… hayatın yönünü değiştirebiliyor.

SÖZLEŞME TARİHLERİ VE ÖDEME DETAYLARI

Kura sonrası hak sahipleri için süreç hızlı ilerliyor. 20 Nisan – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında sözleşmeler imzalanacak.

Sözleşmeler, Halk Bankası Demre Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Ödeme planına göre:

%10 peşinat alınacak

Kalan tutar 240 ay vade ile ödenecek

ile ödenecek Taksitler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artacak

Ayrıca peşinat üzerinden %0,5 banka komisyonu ve bunun üzerinden %5 BSMV tahsil edilecek.

TAKSİTLER NASIL ARTACAK?

Konut borçları, memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Yani taksitler sabit kalmayacak, yılda iki kez artacak.

İlk artış tarihi ise Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Bu da şu anlama geliyor… ilk taksit başka, birkaç ay sonrası başka olacak.

Antalya Demre TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

ÖZEL DURUMLAR İÇİN AYRI UYGULAMA

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri için farklı bir ödeme sistemi uygulanacak.

Bu grupta yer alan hak sahipleri:

%10 peşin

240 ay sabit taksit

Taksit başlangıcı teslim sonrası

şartlarıyla konut sahibi olabilecek.

Demre’de bu kura sadece bir çekiliş değil… bazıları için yeni bir başlangıç. Bazıları içinse yine beklemek demek.