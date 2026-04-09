Antalya’da yabancı turist sayısı artarken, Rus turist sayısındaki gerileme sektör için yeni bir tartışmayı başlattı. Gözler şimdi yaz sezonuna çevrildi.

Antalya turizmi 2026 sezonuna hareketli başladı ama tablo tek yönlü değil. Mart ayında yabancı ziyaretçi sayısı artarken, özellikle yıllardır sektörün ana taşıyıcı gücü olan Rusya pazarındaki düşüş dikkat çekti.

Antalya Havalimanı verilerine göre, 2026 yılı Mart ayında kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı 402 bin 665 kişi oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir artış anlamına geliyor.

ARTIŞ VAR AMA HER PAZAR AYNI DEĞİL

Artışın kaynağına bakıldığında tablo daha net ortaya çıkıyor. Antalya’ya en çok turist gönderen ülke Almanya olurken, onu Birleşik Krallık izledi.

Almanya: 143 bin 205 kişi

Birleşik Krallık: 66 bin 167 kişi

Rusya: 52 bin 874 kişi

Ancak burada kritik nokta şu: Rusya pazarı geçen yıla göre yüzde 3 geriledi. Bu düşüş küçük görünse de, Antalya gibi Rus turist ağırlıklı destinasyonlar için önemli bir sinyal olarak görülüyor.

SADECE RUSYA DEĞİL, DİĞER PAZARLAR DA GERİLEDİ

Verilere göre düşüş sadece Rusya ile sınırlı değil. Bazı Avrupa ülkelerinde de gerileme var:

Polonya: %24 düşüş

Kazakistan: %4 düşüş

Hollanda: %15 düşüş

İsveç: %11 düşüş

Belçika: %20 düşüş

Bu tablo, Antalya turizminin artık tek bir pazara bağlı kalmadan dengelenmeye çalıştığını gösteriyor.

SEKTÖRDE SESSİZ BİR ENDİŞE VAR

Turizmde çalışanlar için bu rakamlar sadece istatistik değil. Özellikle Alanya ve çevresinde sezon hazırlığı yapan esnaf için “Rus turist azalırsa sezon nasıl geçer?” sorusu yeniden gündemde.

Bir otel çalışanının söylediği gibi; “Avrupalı geliyor ama harcama alışkanlığı farklı…”

Bu küçük fark, sezon sonunda büyük gelir farkına dönüşebiliyor.

Yani sayı artıyor ama gelir aynı hızla artar mı… orası hâlâ net değil.

NİSAN UMUDU: RUSYA GERİ DÖNEBİLİR

Öte yandan sektör için tamamen olumsuz bir tablo da yok. Nisan ayı rezervasyon verileri, Rusya pazarında yeniden bir hareketlenme başladığını gösteriyor.

Türkiye’nin, Rus turistlerin nisan ayı tatil tercihlerinde payını artırarak ikinci sıraya yükseldiği belirtiliyor.

Bu da yaz sezonu öncesi kritik bir toparlanma ihtimalini güçlendiriyor.

SONUÇ: SAYI ARTIYOR AMA DENGE DEĞİŞİYOR

Antalya turizminde 2026 sezonu, sadece “kaç turist geldi” sorusuyla değil, hangi ülkeden geldi ve ne kadar harcadı sorusuyla şekillenecek gibi görünüyor.

Özellikle Alanya gibi turizm gelirine doğrudan bağlı bölgelerde bu değişim, yaz boyunca daha net hissedilecek.

Ve belki de ilk kez… sezon kalabalık ama temkinli geçecek.