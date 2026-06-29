MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, havacılık sektöründe görev yapan uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerinde karşılaştığı vize engellerini aşmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeni bir soru önergesi sundu. Sözcü'nün aktardığı habere göre önerge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması talebiyle hazırlandı.

Önergede, belirli bir hizmet süresini dolduran pilot ve kabin memurlarına hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine yönelik bakanlık düzeyinde herhangi bir hazırlık olup olmadığı soruldu. Milletvekili Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden havayolu personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve uluslararası hareket kabiliyetinin artırılması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

MEVCUT DÜZENLEMEDE KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Yürürlükteki Pasaport Kanunu kapsamında yeşil pasaport hakkı; belirli kadro derecesine ulaşmış devlet memurlarına, görevdeki belediye başkanlarına, eski bakan ve milletvekillerine veriliyor. Bunun yanı sıra, belirli bir ihracat limitini geçen iş insanları, 15 yıl kıdemi bulunan avukatlar ve devlet sporcuları da bu haktan yararlanan gruplar arasında bulunuyor. Mevcut yasal çerçevede sivil havacılık sektöründe çalışan pilotlar ve kabin memurları bu hakka sahip değil.

VİZE SÜREÇLERİ UÇUŞLARI NASIL ETKİLİYOR?

Özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerinin Schengen vizesi başvurularında uyguladığı sıkı prosedürler ve uzun bekleme süreleri, uluslararası uçuş operasyonlarını zorlaştıran temel etkenler arasında yer alıyor. Uçuş ekiplerinin görev icabı acil ve sürekli seyahat etme zorunluluğu, standart vize süreçleriyle çakıştığında havayolu şirketleri personel planlamasında aksaklıklar yaşayabiliyor. Önergenin yasalaşması halinde, havacılık personelinin bürokratik engellere takılmadan görevlerini icra etmesi ve operasyonel verimliliğin artması bekleniyor.