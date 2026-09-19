Galatasaray forması giyen Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, milli takım kariyerini noktaladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgiye göre, 27 yaşındaki futbolcunun bu kararı almasındaki temel etken, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmemesi oldu.

KADRO DIŞI KALINCA VEDA ETTİ

Senegal Milli Takımı'nın açıklanan son kadro listesinde ismini göremeyen deneyimli savunmacı, uluslararası futbol kariyerine son verdi. Afrika Uluslar Kupası öncesi yaşanan bu gelişme, oyuncunun milli formaya vedasını kesinleştirdi.

MİLLİ FORMA İLE 33 MAÇA ÇIKTI

Bugüne kadar Senegal Milli Takımı ile 33 resmi karşılaşmada görev alan Jakobs'un istatistikleri de haberde yer aldı. Savunma oyuncusu bu maçlarda gol atma başarısı gösteremezken, takımına 2 asistlik katkı sağladı.