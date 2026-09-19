Havaların serinlemesi ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, sonbahar ve kış aylarında viral enfeksiyon riskini yükseltiyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, bağışıklık sistemini korumak isteyen vatandaşlara aşı ve bilinçsiz takviye kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin sonbahar döneminde influenza (grip) aşılarını yaptırmalarının kritik önem taşıdığı belirtildi. Hastalıklardan korunmanın sadece dışarıdan alınan takviyelerle mümkün olmadığını aktaran Doç. Dr. Çokiçli, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve günde en az 2-2,5 litre su tüketiminin bağışıklığın temel taşları olduğunu vurguladı.

VİTAMİN KULLANIMINDA KAN DEĞERLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bağışıklığı desteklemek amacıyla sıkça başvurulan C vitamini, D vitamini ve çinko takviyelerinin kişiye özel dozlarda kullanılması gerekiyor. D vitamini seviyesi düşük olan hastalar ile normal seviyedeki kişilerin aynı dozu almasının yanlış olduğunu belirten uzmanlar, uygulamanın mutlaka kan tahlili sonuçlarına göre planlanması gerektiğini açıkladı. Yorgunluk ve kırgınlık hissedilen dönemlerde ise ağız ve burun mukozasındaki hücreleri güçlendirmek için C vitamini ile çinko alımının faydalı olabileceği aktarıldı.

İNTERNETTEN ALINAN TAKVİYELER GÜVENLİ Mİ?

Vitamin ve mineral takviyelerinin temin edildiği kaynaklar, ürünün vücuttaki etkinliğini doğrudan etkiliyor. İnternet üzerinden satılan takviyelerde uygunsuz saklama koşullarının etken maddeyi bozabilmesi ve sahte ürün riski, sağlığı tehdit eden unsurlar olarak öne çıkıyor. Doç. Dr. Çokiçli, bu tür ürünlerin fiyat avantajına bakılmaksızın sadece eczanelerden alınması gerektiğini bildirdi. Herhangi bir multivitamin veya mineral programına başlamadan önce mutlaka uzman bir hekime danışılması gerektiği yinelendi.