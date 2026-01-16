Antalya’dan İstanbul’a sefer yapan yolcu uçağı iniş sırasında lazer saldırısına uğradı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İNİŞ ANINDA LAZER TUTULDU

Antalya’dan İstanbul’a uçan yolcu uçağı, iniş aşamasında yerden tutulan lazer ışığına maruz kaldı. Pilotların görüşünü olumsuz etkileyen olay, uçuş güvenliğini doğrudan riske soktu. Uçakta bulunan yolcular da yaşanan durum nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşadı.

UÇUŞ EMNİYETİ İÇİN CİDDİ RİSK

Yetkililer, lazer ışığının özellikle kalkış ve iniş sırasında pilotlarda geçici körlüğe neden olabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun saniyeler içinde kontrol kaybına yol açabileceği ve ciddi kazalara zemin hazırlayabileceği vurgulanıyor. Bazen tek bir ışık, koca bir uçağın kaderini etkileyebiliyor. Kimse bunu düşünmüyor.

LAZER TUTMANIN CEZASI 164 BİN TL

Sivil havacılık mevzuatına göre uçaklara lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye atan kişilere 164 bin 613 TL idari para cezası uygulanıyor. Olayın ağırlığına göre adli işlem ve hapis cezası da gündeme gelebiliyor. Yetkililer, lazer saldırılarının “şaka” olarak görülmemesi gerektiğini, bunun doğrudan insan hayatını tehlikeye atan bir suç olduğunu hatırlatıyor. Ve evet, sonuçları ağır olabilir…

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayın ardından lazeri tutan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Uçuş güvenliğini tehlikeye atan bu tür olaylara karşı vatandaşlardan duyarlılık istendi.