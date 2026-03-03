KRİTİK maçta kazandığı takdirde grubunu lider tamamlayacak olan Corendon Alanyaspor, maça galibiyet parolasıyla başladı ancak henüz 5. dakikada geriye düştü. Topla birlikte ceza alanına giren Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Barış Alper Yılmaz, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'ın baskısını kıramayan Alanyaspor, 29. dakikada Nhaga'nın golüyle 2-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

MOUNİNE UMUTLANDIRDI AMA YETMEDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Alanyaspor oldu. Teknik Direktör Joao Pereira, 59. dakikada Efecan Karaca–Hwang ve Güven Yalçın–Mounie değişikliklerine gitti. Oyuna sonradan dahil olan Mounie, 78. dakikada attığı golle farkı bire indirerek skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Corendon Alanyaspor, grupta Trabzonspor'un da kazanmasıyla 7 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. Turuncu-yeşilliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tur şansını play-off maçına bıraktı. Cemali AYDINOĞLU

İLK 11'LER

OBA Stadyumu'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği kritik maça temsilcimiz Corendon Alanyaspor; Victor, Aliti, Efecan Karaca, Enes Keskin, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya, Viana, Makouta ve Güven Yalçın ilk 11'i ile başladı.



Konuk ekip Galatasaray ise; Günay Güvenç, Jakobs, Sane, Eren Elmalı, Boey, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan, Nhaga ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile sahaya çıktı. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

90' Karşılaşma sona erdi (1-2)

90' Galatasaray'da Singo, Mounie ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı hakem oyunu durdurdu.

90' Alanyaspor son dakikalarda yakaladığı beraberlik şanslarını değerlendiremedi.

90' İzzet savunma arkasına attığı koşuyla topla buluştu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu doğrudan dışarı gönderdi.

90' Maçın sonuna 5 dakika ilave süre eklendi.

90' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden; Asprilla yerini Gökdeniz Gürpüz'e ve Eren Elmalı yerini Dağhan Kahraman'a bıraktı.

89' Mounie hızlı gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşu üstten direkt auta gitti.

88' Alanyaspor sol kanattan orta denedi ama Galatasaray savunması izin vermedi.

88' Alanyaspor ön alan baskısını arttırdı ancak pozisyon bulmakta zorlanıyor.

87' Galatasaray'da yarı alanda Nhaga yerde kaldı hakem faulu işaret etti.

82' Alanyaspor kontra atakta sağ kanattan geldi ancak Eren Elmalı kayarak yetişti ve topun içeriye dönmesini engelledi.

81' Eren Elmalı sol kanattan orta açtı ama Can Armando Güner topa yetişemedi.

78' İzzet Çelik sağ kanattan çalımlarla Galatasaray ceza alanına girerek ceza sahası içerisinde Mounie'ye pası verdi ve Mounie topu ağlarla buluşturdu.

78' Alanyaspor, Mounie'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2

75' Alanyaspor baskını arttırarak GOL aramaya devam ediyor.

74' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği; Makouta yerini İzzet Çelik'e bıraktı.

71' Nhaga ceza alanında sağ ve sola gidip gelerek attığı çalımlarla Alanyaspor savunmasını geçtikten sonra kaleye yakın yerden çektiği şut direkt olarak dışarıya gitti.

69' Lang ayağı kayıp düştükten sonra kramponlarını değiştirmek istedi ve kenara gelerek kramponlarını değiştirdi.

67' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Jakobs yerini Singo'ya bıraktı.

65' Sane driplingle yarı sahayı geçerek Alanyaspor ceza alanında Lang'a pas verdi sonrasında Lang tekrar topu Sane'ye bıraktı Sane'nin şutu üstten direkt auta gitti.

64' Alanyaspor, Galatasaray yarı alanında paslarla savunmada boşluk arıyor.

61' Alanyaspor'da Hagi sağ kanattan doğrudan kaleye giden bir serbest vuruş kullandı, Günay sakatlanma uğruna zıplayıp topu çıkardı ve kurtarıştan sonra kendini yere bıraktı sağlık ekipleri sahaya girdi.

59' Alanyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Efecan Karaca yerini Ui-Jo'ya ve Güven Yalçın yerini Mounie'ye bıraktı

59' Ümit Akdağ ceza sahasının dışından şut denedi ama üstten auta gitti.

58' Sane sağ kanattan direkt kaleye vurmayı denedi ama kaleci Victor için rahat bir top oldu.

56' Sane çalımlarla ceza sahasına girdi içeride boş pozisyondaki Ahmed Kutucu'ya çevirdi ama Ahmed boş pozisyonda topu ağlara gönderemeden Alanyaspor savunması yetişti.

54' Alanyaspor sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına topu çevirdi ama Galatasaray savunması dikkatli.

51' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta İbrahim sert ve düzgün bir şut çıkardı ama Günay hata yapmadı.

50' Alanyaspor'da Efecan ceza sahasına yakın noktada yerde kaldı hakem faulu işaret etti.

48' Alanyaspor sol kanattan orta açtı fakat Galatasaray savunması araya girmeyi başardı.

46' Alanyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Enes Keskin yerini Hadergjonaj'a ve Fatih Aksoy yerini Ümit Akdağ'a bıraktı.

46' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Barış Alper yerini Noa Lang'a bıraktı.

46' İkinci yarı başladı

45' İlk yarı sona erdi.

45' Barış Alper sol kanatta vücut çalımıyla ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topu Alanyaspor savunması müdahile ederek kornere gönderdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave süre eklendi.

43' Alanyaspor baskı sonrası topu kaptırdı Galatasaray, Barış Alperle birlikte hızlı çıktı Barış Alper topu ceza alanında Asprilla'yla buluşturdu, Asprilla'nın şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.

41' Hagi'nin ceza alanında Güven'e verdiği pasla Güven önce bir çalım attı sonra şut denedi ama Günay gole izin vermedi.

40' Alanyaspor sol kanattan orta denedi Günay çift yumrukla uzaklaştırdı, düşen topla Alanyaspor tekrar orta denedi bu sefer de savunma müdahil etti.

37' Sane ceza alanına derin bir pas düşündü ama Alanyaspor savunması son anda müdahile etti.

35' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından çektiği şut kalenin üstünden dışarıya gitti.

34' Boey ve Günay arasında bi anlaşmazlık oldu Güven topu kapmak istedi ama başarılı olamadı.

33' Hakem incelemenin bittiğini golün geçerli olduğunu işaret etti.

32' GOL inceleme altında VAR odası şu anda pozisyonun ofsayt olup olmadığını inceliyor.

29' Galatasaray, Nhaga'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi.

27' Efecan sağ kanatta yerde kaldı hakem faulu işaret etti Alanyaspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

25' Nhaga ceza sahasında önce çalım attı sonra içeriye çevirdi ama içeride hiçbir arkadaşı yok.

24' Galatasaray, Alanyaspor yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

21' Alanyaspor yine baskıyla topu kaptı ama Hagi çalım denemesinde yerde kaldı ve serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta uzaktan çektiği şut etikisiz kaldı.

20' Sane sağ kanattan çalımlarla sahasının ortasına doğru ilerleyip Barış Alperle ver kaç denedi ama Alanyaspor savunması topu kaptı.

18' Boey'in savunma arkasında pasında Asprilla topu aldı ceza sahası yayına çevirdi ama Galatasaray pas hatası yaparak topu kaybetti.

15' Alanyaspor, ön alanda baskıyla ceza sahasının hemen önünde topu kaptı ama pas tercihinde Galatasaray savunması tekrar araya girerek uzaklaştırmaya çalıştı.

14' Alanyaspor sağ kanattan İbrahim ile orta denedi Efecan topa vuramadan Galatasaray stoperleri araya girerek kornere gönderdi.

13' Alanyaspor ön alanda baskı yapıyor.

11' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa Barış Alper vurdu ama direği geçemedi!

10' Galatasaray korneri paslaşarak kullandı sol kanatta Sane pastan sonra orta açtı ve arka direkte Barış Alper kafa vuruşu yaptı ancak kaleci son anda müdahile etti.

7' Sağ kanatta Boey, topu Barış Alper'e bıraktı Barış Alper topu Sane'ye gönderdi ama Alanyaspor savunması kapandı.

6' Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.



3' Alanyaspor, Galatasaray'a baskıyla kaptığı topu sağ kanattan içeriye çevirdi kaleciyle karşı karşıya kalan Alanyaspor pozisyon yararlanamadı!

1' Alanyaspor - Galatasaray maçı başladı.