Resmî Gazete’de yayımlanan ve Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar doğrultusunda il il dağılım güncellendi.

ANTALYA’NIN MİLLETVEKİLİ SAYISI 18’E YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeye göre Antalya’nın milletvekili sayısı 17’den 18’e çıktı. Böylece Antalya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir sandalye daha fazla temsil edilecek.

Nüfus artışı ve seçmen sayısındaki değişim, Antalya’nın vekil sayısındaki artışın temel nedeni olarak gösteriliyor. Turizm, göç ve yerleşim hareketliliği son yıllarda kentin nüfusunu ciddi şekilde artırmıştı.

DAĞILIM NASIL BELİRLENDİ?

Toplam 600 milletvekili üzerinden yapılan hesaplamada:

Her ile en az 1 milletvekili garantisi verildi.

Kalan vekiller, nüfus oranına göre paylaştırıldı.

18’e kadar vekil çıkaran iller tek seçim çevresi ,

19–35 arası vekil çıkaran iller iki seçim çevresi ,

36 ve üzeri vekil çıkaran iller ise üç seçim çevresi olarak düzenlendi.

Bu kapsamda:

Bursa (21) ve İzmir (28) iki seçim çevresine,

Karabük’ün milletvekili sayısı ise 3’ten 2’ye düştü.