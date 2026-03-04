“Gökyüzünde Engel Yok” sloganıyla hayata geçirilen etkinlikte, hareket engelli 3 çocuk ilk kez uçmanın heyecanını yaşarken, aileler ise çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.

Hayaller Engel Tanımadı

Tekerlekli sandalyenin bir engel değil, sadece bir araç olduğunun vurgulandığı etkinlikte, uzman pilotlar eşliğinde gerçekleşen tandem uçuşlar sayesinde çocuklar metrelerce yükseğe havalandı. Azıtepe’den atlayıp Anamur semalarında süzülen çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.

"Amacımız Farkındalık Yaratmak"

Anamur Rotary Kulübü başkanı Mehmet Akif Baysaloğlu günün anlam ve önemine dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ 1 Mart Dünya Tekerlekli Sandalye Günü’nde sadece bir farkındalık yaratmak değil, çocuklarımıza imkansız gibi görünenin aslında mümkün olduğunu göstermek istedik. Onların gözlerindeki o parıltı, doğru imkanlar sağlandığında hiçbir engelin hayallerin önüne geçemeyeceğinin en büyük kanıtıdır.”





Ailelerin Coşkusu Görülmeye Değerdi

Hayatında ilk kez yamaç paraşütü ile uçan çocukların aileleri, “Çocuklarımızın gökyüzünde bu kadar özgür olduğunu görmek tarif edilemez bir duygu. Bu etkinlik sadece çocuklarımız için değil, biz aileler için de büyük bir moral oldu,” dedi.

Anamur Engelliler Derneği ve Anamur Sportif Havacılık Kulübü’nün desteğiyle gerçekleştirilen etkinliği Anamur belediye başkanı Durmuş Deniz, sanatçı Tolga Çandar ve Anamur Kent Konseyi Kadınlar Meclisi yönetimi de ziyaret etti.