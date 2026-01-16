Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği (GASTRO ALANYA), Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Uluslararası Yemek Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 19–22 Ocak tarihleri arasında Eşgilik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyona 18 ülkeden şef ve gastronomi profesyoneli katılacak. 10’uncu yılında etkinliğe yeni bir vizyon kazandırmayı hedefleyen dernek, depremden etkilenen 11 ilin Türk mutfağına kattığı değerleri “11 İl Vefa Mutfakları” başlığı altında Alanya halkıyla buluşturacak. Festival süresince yöresel esnaflar aracılığıyla bu illere ait lezzetlerin tadımı yapılabilecek, ayrıca Türkiye’nin 7 bölgesine ait coğrafi işaretli ürünler sergilenerek ziyaretçilere gezme ve satın alma imkanı sunulacak. Birlik ve beraberlik mesajı taşıyan etkinlik, Alanya’nın turizm ve kültürel değerlerinin daha geniş platformlarda tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

‘11 İL VEFA MUTFAKLARINI OLUŞURDUK’

Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Mesut Önal, “Alanya Belediyemizin katkılarıyla, Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği (Gastro Alanya) olarak bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Yemek Yarışmamızı, 18 ülkenin katılımıyla 19–22 Ocak tarihleri arasında Eşgilik Düğün Salonu’nda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 10’uncu yılımızda etkinliğimize yeni bir vizyon kazandırmayı hedefledik. Depremden etkilenen 11 ilimizin ülkemiz gastronomisine kattığı değeri bu festivalde yaşatmak amacıyla ‘11 İl Vefa Mutfakları’nı oluşturduk. Yöre esnaflarımız aracılığıyla, değerli Alanya halkımızın bu illerimize ait yemekleri tatma imkanı olacak. Ayrıca ülkemizin 7 bölgesine ait, 7 renk temasıyla coğrafi işaretli ürün sergileri düzenlenecek; ziyaretçilerimiz bu ürünleri gezme ve satın alma fırsatı bulacak. 10’uncusunu düzenlediğimiz bu etkinlik hem birlik ve beraberlik vurgusu yapacak hem de Alanya’mızın turizm ve kültürel değerlerinin daha geniş platformlarda yer almasını sağlayacaktır. Depremden etkilenen 11 ilimizi unutmadığımızı gösterirken, Alanya’da yaşayan ancak memleketlerinin lezzetlerinden uzak kalan vatandaşlarımızı kendi yöresel tatlarıyla buluşturacağız. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e ve bizleri destekleyen tüm hemşerilerimize, Altın Kepçe Derneği olarak şükranlarımızı sunuyorum” dedi.