ANTALYA Havalimanı'nın bu başarısının karbon yönetim stratejisinin Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olduğunu ortaya koyarken, 2050 Net Sıfır vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların somut bir göstergesini oluşturduğu belirtildi. Aynı zamanda havalimanının büyüme ve operasyonel süreçlerine iklim eylemini entegre etme konusundaki kararlılığını da yansıttığı kaydedildi. Airport Carbon Accreditation'ın havalimanlarına yönelik kurumsal olarak tanınan tek küresel karbon yönetim programı olup, Level 4+ seviyesinin anlamlı emisyon azaltımı sağlayan, uzun vadeli karbon azaltım planları geliştiren ve tüm paydaşlarıyla birlikte hareket eden havalimanlarına verildiği aktarıldı. Bu kapsamda Antalya Havalimanı'nın karbon yönetim sistemini uluslararası standartlarla uyumlu şekilde geliştirerek GHG Protocol doğrultusunda ilave Scope 3 emisyon kaynaklarını envanterine dahil ettiği ve raporlama kapsamını genişlettiği ayrıca paydaşlarıyla iş birliği içinde emisyon azaltım fırsatlarını belirlemek ve hayata geçirmek üzere yeni mekanizmalar oluşturduğu belirtildi. Söz konusu başarının yenilenebilir enerji yatırımları, LEED Gold sertifikalı terminal projeleri, paydaş iş birlikleri ve operasyonel iyileştirmeler gibi geniş kapsamlı sürdürülebilirlik uygulamalarıyla desteklendiği, bu doğrultuda 2025 yılında kullanılan 400 Hz sabit yer güç sistemleri sayesinde uçakların yardımcı güç ünitelerine (APU) olan ihtiyacın azaltılarak yaklaşık 24.000 ton CO2e emisyonunun önüne geçildiği kaydedildi. Tüm bu çalışmaların Antalya Havalimanı'nın çevresel performansını geliştirme, düşük karbonlu operasyonları destekleme ve havacılık sektörünün uzun vadeli karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlama yaklaşımının temelini oluşturduğu belirtildi. ACA Level 4+ akreditasyonunun, Antalya Havalimanı'nın iklim eylemi, sürdürülebilir büyüme ve paydaş iş birliğine dayalı karbon yönetimi konusundaki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdiği, havalimanının 2050 Net Sıfır hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmeye ve paydaşlarıyla birlikte sektörel dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: DHA