22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek iki günlük özel gastronomi organizasyonu, hem otel misafirlerine hem de lezzet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Uluslararası gastronomi dünyasında yaratıcı yorumları ve modern sunumlarıyla öne çıkan Şef Alehina, etkinlik kapsamında deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Programın ilk gününde düzenlenecek olan “Master Class” etkinliğinde Alehina, Rus mutfağının özgün tekniklerini, malzeme seçimlerini ve tabak hazırlama süreçlerini uygulamalı olarak anlatacak. Gastronomiye ilgi duyan katılımcılar, Michelin yıldızlı bir şefin mutfağındaki incelikleri yakından görme fırsatı bulacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise Şef Alehina'nın özel olarak hazırladığı menüden oluşan fine dining akşamı gerçekleştirilecek. Rus mutfağının geleneksel lezzetleri, modern gastronomi anlayışıyla yeniden yorumlanarak misafirlere sunulacak. Şefin imza tabaklarının yer alacağı özel akşam yemeğinde, lezzet ve sunumun bir araya geldiği seçkin bir deneyim yaşanacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden Michelin yıldızlı şefleri Alanya'da ağırlayan Rubi Platinum Spa Resort & Suites, bu organizasyonlarla bölgenin gastronomi turizmine de katkı sağlamayı hedefliyor. Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını vurgulayan otel yönetimi, gastronominin destinasyon tercihinde giderek daha önemli bir unsur haline geldiğine dikkat çekiyor.

Uluslararası gastronomi çevrelerinde saygın bir yere sahip olan Şef Ekaterina Alehina'nın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğin, Alanya'nın gastronomi alanındaki tanıtımına katkı sunması ve bölgenin gastronomi turizmi potansiyelini güçlendirmesi bekleniyor.

Rubi Platinum Spa Resort & Suites yetkilileri, tüm misafirlerini gastronomi sanatının büyüleyici dünyasında benzersiz bir keşfe çıkmaya davet ederek, etkinliğin lezzet tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim olacağını ifade etti.