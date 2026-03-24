Antalya’yı Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlayan kara yolunda başlayan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösterdi. Sürücüler için kritik öneme sahip güzergahta ulaşım zaman zaman kontrollü şekilde sağlandı.

KARABEL MEVKİSİNDE ETKİLİ OLDU

Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Karabel mevkisi, yaklaşık 1300 metre rakımıyla birlikte karın en hızlı tuttuğu alanlardan biri oldu. Yol yüzeyinde oluşan örtü nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

EKİPLER SAHADA, SÜRÜCÜLERE UYARI

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

ALANYA’DAN YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Alanya’dan Fethiye yönüne seyahat edecek sürücüler için bu güzergâh, özellikle kış aylarında risk taşıyor. Alternatif yolların değerlendirilmesi ve hava durumu takibinin yapılması öneriliyor.

Turizm ve taşımacılık açısından yoğun kullanılan Antalya-Fethiye hattındaki gelişmeler, bölge ekonomisi ve günlük ulaşım açısından da yakından takip ediliyor.