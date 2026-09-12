Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatılan operasyonda, iki şube müdürü görevden alınarak personel emrine çekildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat şubelerinin ortak yürüttüğü çalışmada, elde edilen dijital veriler soruşturmanın derinleşmesini sağladı.

T24'ün aktardığı habere göre, 11 Eylül 2026 tarihinde suç kayıtları bulunan avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. Şüpheli İ.Ü.'nün dijital materyalleri üzerinde yapılan ön incelemelerde, avukat R.K. tarafından aktarıldığı belirlenen kritik verilere ulaşıldı.

DİJİTAL İZLER EMNİYET MÜDÜRLERİNE UZANDI

Yapılan detaylı incelemelerde; 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U., eşi N.U., 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., O.U. ile irtibatlı olduğu belirtilen S.G. ve firari durumda olan M.A.S. hakkında çeşitli kayıtlar tespit edildi. Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen bu bulgular doğrultusunda, emniyet müdürleri O.U. ve E.D.E. hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DİJİTAL VERİLER BELİRLEDİ

Hukuk bürosu çalışanlarına ait cihazlardan çıkan verilerin kamu görevlileriyle olan ağı deşifre etmesi, adli süreçlerde dijital delillerin belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu. Hakkında gözaltı kararı verilen her iki emniyet müdürünün de aktif görevlerinden alınarak personel emrine çekildiği duyuruldu. Firari şüpheli M.A.S.'yi yakalama ve soruşturmayı genişletme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.