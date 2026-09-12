Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaya hazırlanıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetiminin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ziyarette gündeme gelen buluşma için hazırlıklar başladı.

Görüşme sırasında futbola ilgisiyle bilinen Erdoğan'ın Salah hakkında sorular sorması üzerine, Başkan Doğan yıldız oyuncunun kendisiyle tanışmak istediğini iletti. Basına yansıyan bilgilere göre, bu talebin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşmanın en kısa sürede gerçekleşmesi için yetkililere talimat verdi.

İLK PLANLAMA NEDEN İPTAL OLDU?

Buluşmanın ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki Rize veya Samsun ziyaretleri sırasında yapılması planlanmıştı. Ancak Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanı ile Cumhurbaşkanı'nın Karadeniz programı çakışınca bu organizasyon hayata geçirilemedi. Futbol takvimi ile devlet programı arasındaki bu uyuşmazlık, görüşmenin yerinin değişmesine neden oldu.

Yaşanan takvim çakışmasının ardından görüşmenin adresi Ankara olarak güncellendi. Muhammed Salah'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programındaki uygunluk durumuna göre ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir edileceği bildirildi.