Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 2026

Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde Türkiye, iki altın madalya daha kazandı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, organizasyonun kapanış gününde havuza giren milli sporcular Defne Kurt ve Turgut Aslan Yaraman birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 100 metre serbest stil S10 finalinde yarışan Defne Kurt, 59,37'lik derecesiyle rakiplerini geride bıraktı. Bu sonuçla şampiyonadaki 5'inci altın madalyasına ulaşan milli yüzücü, bir Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde ederek tarihe geçti.

Erkekler 200 metre bireysel karışık SM8 kategorisinde ise Turgut Aslan Yaraman sahne aldı. Finalde 2,24,13'lük dereceye imza atan Yaraman, şampiyonayı toplamda 2'inci altın madalyası ile tamamladı.

OLİMPİYAT HEDEFLERİ NELER?

Tarihi başarısının ardından konuşan Defne Kurt, 100 metre yarışlarında küçük detayların önemine dikkat çekerek, final yarışının kendi eksiklerini görmesi açısından büyük avantaj sağladığını belirtti. Milli sporcu, kısa bir tatilin ardından olimpiyat çalışmalarına tam gaz devam edeceğini vurguladı.

Şampiyona boyunca beş farklı yarışta peş peşe hem eleme hem de final yüzen Turgut Aslan Yaraman ise yorucu bir haftayı geride bıraktığını ifade etti. Hedef yarışı olan 200 metre karışık öncesi yaşadığı stresi iyi yönettiğini belirten Yaraman, elde ettiği sonucun kendisi için mükemmel olduğunu dile getirdi.

PARA YÜZMEDE TARİHİ EŞİK AŞILDI MI?

Avrupa Şampiyonası seviyesinde tek bir organizasyonda ulaşılan 5 altın madalyalık rekor, Türkiye'nin para yüzme branşındaki uluslararası rekabet gücünü önemli ölçüde artırıyor. Elde edilen bu elit dereceler, yaklaşan uluslararası olimpiyatlar öncesinde milli takımın madalya potansiyelini doğrulayan somut bir gösterge olarak değerlendiriliyor.