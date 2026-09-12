Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Belenobası Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden ayrılan 34 yaşındaki Hatice Çoban'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Çoban'ın gidebileceği güzergahlar detaylı şekilde inceleniyor. Çalışmalara havadan drone ile destek sağlanırken, arazide kadavra köpekleri de görev alıyor. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü faaliyetlere, mahalle sakinleri de kendi aralarında oluşturdukları gruplarla katılım gösteriyor.

CAMİLERDEN ÇAĞRI YAPILDI

Kayıp kadının bulunması amacıyla çevre mahalleleri de kapsayan arama faaliyetleri genişletildi. Belenobası Mahallesi'ndeki camilerden anonslar yapılarak, bölge halkından arama süreçlerine destek olmaları istendi. Ailesinin bekleyişi sürerken, ekiplerin farklı noktalardaki incelemeleri kesintisiz devam ediyor.

KAYIP VAKALARINDA NE YAPILMALI?

Güvenlik prosedürlerine göre, kayıp şahıs ihbarlarında şahsın görüldüğü konumun hızlıca yetkililere bildirilmesi kritik önem taşıyor. Hatice Çoban'ı gören veya nerede olduğunu bilen kişilerin, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi gerekiyor. Şahsın son görüldüğü yer ve yön bilgilerinin net şekilde aktarılması, arama kurtarma süreçlerini doğrudan hızlandırıyor.