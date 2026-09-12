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Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ligdeki puanını 9'a çıkarırken, ev sahibi Eyüpspor 3 puanda kaldı. Gelecek hafta fikstürüne göre Rizespor Göztepe deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sayısal dezavantaja rağmen ikinci yarıda kalesini gole kapatmayı başaran konuk ekip, maçın son bölümünde farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında ağları havalandıran Emrecan Bulut, mücadelenin skorunu tayin etti.

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Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, karşılaşmaya baskılı bir oyunla başladı. Bu taktiğin sonucunda 21. dakikada Ali Sowe sahneye çıkarak takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının son anlarında, 44. dakikada Mihaila'nın kırmızı kart görmesiyle Rizespor sahada 10 kişi kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç raporuna göre, konuk ekip deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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