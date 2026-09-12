Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV

Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Fransa ile karşı karşıya geldi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, BT Arena'da oynanan mücadelede milliler rakibine 3-0 mağlup oldu.

Çekya'dan Vlastimil Kovar ve Portekiz'den Alexandre Vitor Goncalves hakem ikilisinin yönettiği karşılaşma toplam 82 dakika sürdü. Fransa, oynanan üç seti sırasıyla 25-19, 25-20 ve 25-19'luk skorlarla kazanarak maçtan galip ayrılan taraf oldu. Mücadeleyi Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Asbaşkan Semih Oktay ve Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da tribünden takip etti.

SIRADAKİ RAKİP İSVİÇRE

Gruptaki ikinci maçından puan çıkaramayan Filenin Efeleri, gözünü üçüncü karşılaşmaya çevirdi. Milliler, gruptaki bir sonraki mücadelesinde yarın saat 17.00'de İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

GRUPTAN ÇIKMA HESAPLARI NELER?

Fransa karşısında alınan bu mağlubiyet, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki puan durumu dinamiklerini doğrudan etkiledi. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen A Milli Takım için yarın oynanacak İsviçre müsabakası, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek ve üst tura yükselmek adına kritik bir önem taşıyor.