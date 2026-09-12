Memur emeklilerine seyyanen zam ve geriye dönük ödeme yapılacağı yönündeki beklentiler, Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvuru süreciyle yeniden gündeme geldi. Ancak 12 Eylül 2026 itibarıyla memur emeklilerine 25 bin lira seyyanen zam verilmesini, geriye dönük toplu ödeme yapılmasını veya SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu kapsamda ek zam almasını kesinleştiren bir karar bulunmuyor.

AYM'DEKİ DOSYANIN TEMELİNDE 2023 DÜZENLEMESİ VAR

Hukuki sürecin başlangıç noktası, Temmuz 2023'te görevdeki kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan artış. O dönemde memur maaşlarına oransal artışın yanı sıra 8 bin 77 liralık ilave ödeme getirildi. TBMM tutanaklarında da Temmuz 2023'te yüzde 17,55'lik oransal artışa ek olarak memur maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen artış yapıldığı belirtiliyor.

Söz konusu ödeme memur emeklilerinin aylıklarına aynı biçimde yansımayınca konu yargıya taşındı. Bazı memur emeklileri, görevdeki memurlara sağlanan ödemenin emekli aylıklarında da dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle hukuki girişimde bulundu.

6 AĞUSTOS'TA DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Süreçteki son önemli gelişme 6 Ağustos 2026'da yaşandı. Aynı uyuşmazlığa ilişkin bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nde birleştirilmesine karar verildi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre inceleme 2026/7162 numaralı dosya üzerinden sürdürülecek.

Dosyaların birleştirilmesi, emeklilere zam veya ödeme yapılmasına karar verildiği anlamına gelmiyor. Yüksek Mahkemenin başvurunun esasına ilişkin değerlendirmesi ve bunun sonucunda vereceği karar bekleniyor.

25 BİN LİRALIK ZAM KESİNLEŞMİŞ DEĞİL

Kamuoyunda yer alan "25 bin lira seyyanen zam" rakamı da AYM tarafından belirlenmiş veya kesinleştirilmiş bir ödeme tutarı değil. Bu rakam, 2023'teki 8 bin 77 liralık ilave ödemenin sonraki maaş artışlarıyla güncel karşılığı üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor.

Dolayısıyla mevcut aşamada memur emeklisinin aylığına doğrudan 25 bin lira ekleneceği şeklinde kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Ödemenin yapılıp yapılmayacağı, kapsamı ve olası hesaplama yöntemi hukuki sürecin sonucuna bağlı olacak.

GERİYE DÖNÜK ÖDEME DE HENÜZ BELLİ DEĞİL

Tartışılan bir diğer konu ise 2023'ten itibaren oluştuğu ileri sürülen farkların geriye dönük ödenip ödenmeyeceği. Bazı hesaplamalarda geçmiş dönem farklarının yüksek tutarlara ulaşabileceği öne sürülse de AYM'nin şu anda kesinleştirdiği bir toplu ödeme rakamı bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada ve bazı yayınlarda yer alan yaklaşık 1 milyon liralık geriye dönük ödeme rakamı da kazanılmış ve kesinleşmiş bir alacak olarak değerlendirilmemeli. Böyle bir ödemenin doğup doğmayacağı ve varsa hangi dönemleri kapsayacağı, yargı sürecinin sonucuyla netleşebilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ AYNI DOSYADA MI?

AYM'deki hukuki süreç doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak genel bir seyyanen zam düzenlemesini konu almıyor. Başvurunun merkezinde, görevdeki memurlara 2023'te verilen ilave ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmaması bulunuyor.

Bu nedenle AYM'den memur emeklileri lehine bir karar çıkması halinde dahi bunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak aynı tutarda zam yapılacağı anlamına geleceği söylenemez. Bu gruplara yönelik yeni bir artış için ilgili mevzuat ve ayrıca alınabilecek düzenleme kararları belirleyici olacak.

ŞİMDİ GÖZLER ESAS HAKKINDAKİ KARARDA

Gelinen aşamada kesin olan gelişme, aynı konudaki bireysel başvuruların birleştirilmiş olması. Memur emeklilerinin seyyanen ödeme talebinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda ise AYM'nin esas hakkındaki kararı bekleniyor. Bu karar açıklanmadan 25 bin liralık seyyanen artışın veya geriye dönük toplu ödemenin kesinleştiğini söylemek mümkün değil.