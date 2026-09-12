İstanbul'un Kadıköy ilçesinde seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen gerginlik sonucu sürücülerden biri aracından inerek diğerinin yanına yaklaştı.

Sözcü'nün aktardığına göre, aracından inen şahıs cebinden çıkardığı bir kimliği diğer sürücüye gösterdi. Şahsın "Ne yazıyor burada?" diyerek bağırdığı ve ardından karşısındaki kişiye yumruk attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRGAN ARACIN ARKASINDAN KOŞTU

Şiddet eyleminin ardından saldırıya uğrayan sürücü olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kayıtlara yansıyan görüntülerde, saldırganın hareket halindeki aracın kapısını açtığı ve giden otomobilin arkasından koştuğu görüldü.

TRAFİKTE GÜÇ GÖSTERİSİ TEPKİ TOPLUYOR

Son dönemde trafikte yaşanan gerginliklerde tarafların kimlik veya unvan kullanarak karşı tarafı baskı altına almaya çalışması dikkat çekiyor. Trafik kavgalarında resmi veya sivil kurum kimliği ibraz edilerek yapılan bu tür güç gösterileri, kamuoyunda sıkça rastlanan ve tepki çeken ihlaller arasında bulunuyor.