ERKEKLER 107 kilo kategorisinde yarışan Faruk Öztürk, 215 kilogramlık başarılı kaldırışıyla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu aynı şampiyonada kategorisinin toplam sıralamasında da ikinci sırada yer alarak organizasyonu iki gümüş madalya ile tamamladı. Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısıyla Türkiye'yi gururlandıran Faruk Öztürk, yurda dönüşünde Antalya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Karşılama programına Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu ve sporcular katıldı. Yetkililer, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıdan dolayı Faruk Öztürk'ü tebrik ederek Türk sporuna kazandırdığı gurur için teşekkür etti. Cemali AYDINOĞLU
Antalya Büyükşehir sporcusu Faruk Öztürk Avrupa’da başarıya uzandı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 2026 Parapowerlifting (Bedensel Engelli Halter) Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Faruk Öztürk, önemli bir başarıya imza attı
