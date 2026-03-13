​YAKLAŞAN KİTABIYLA GÜNDEMİ SARSACAK

​Mektubunda özellikle üzerinde çalıştığı üçüncü kitabı "5 Temmuz: Mahpus, İtiraf, İftira, İhanet" üzerine yoğunlaşan Başkan Böcek, bu eserin bir hesaplaşma metni olacağının sinyallerini verdi. Yokluğunu fırsat bilerek siyaset yapanlara, fırsatçılara ve kamuoyunu yanıltan kalemşörlere karşı sessiz kalmayacağını ifade eden Böcek, yaşananları, duyulanları ve unutulmayanları tüm çıplaklığıyla paylaşacağını belirtti. Nar bahçelerinden sahillerdeki köşelere kadar her yerde konuşulan isimlerin kitabında tek tek yer alacağını vurgulayan Böcek, herkesin duymak istediği gerçeklerin bu kitapta gün yüzüne çıkacağını ifade etti.

​Nazım Hikmet’in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizeleriyle mektubuna son veren Muhittin Böcek, en büyük hayalinin ise özgürlüğüne kavuşarak Antalya Kitap Fuarı’nda okurlarıyla yeniden buluşmak ve kitabını sevenleri için imzalamak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi