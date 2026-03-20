Ramazan Bayramı boyunca Antalya nöbetçi eczane listesi en çok aranan başlıklardan biri oldu. Antalya Eczacı Odası’nın yayımladığı güncel nöbet listesine göre kent merkezi ve birçok ilçede eczaneler bayram süresince vatandaşların ilaç ve acil sağlık ihtiyaçları için açık olacak.

Özellikle bayram tatilinde nüfus hareketliliğinin arttığı Antalya’da, şehir merkezinin yanı sıra Alanya nöbetçi eczane, Manavgat nöbetçi eczane, Gazipaşa nöbetçi eczane ve sahil ilçelerindeki listeler de dikkat çekiyor. Tatil için kente gelenler kadar, Antalya’da yaşayan vatandaşlar da en yakın açık eczaneyi öğrenmek istiyor.

ANTALYA MERKEZDE HANGİ İLÇELERDE NÖBETÇİ ECZANE VAR?

Güncel listeye göre merkezde en yoğun nöbet planlaması Muratpaşa ve Kepez tarafında yapıldı. Muratpaşa’da Pastör, Ömür, Dikilitaş, Gököz, Yaşam Park, Ake ve Lara Sağlık eczaneleri yer alırken; Kepez’de Cerensu, Ebrar, Yeni Fatih, Özsoy ve Elif eczaneleri görev yapıyor.

Konyaaltı’nda Ata ve Arapsuyu eczaneleri, Döşemealtı’nda Falez Eczanesi, Aksu’da ise Irmak Eczanesi listede yer aldı. Kent merkezinde hastane çevresi, ana caddeler ve yoğun nüfuslu mahallelerin gözetildiği görülüyor. Bu da önemli çünkü bayram günü bir ilacı bulmak bazen tahmin edilenden daha zor olabiliyor.

ALANYA’DA 6 NOKTADA NÖBET VAR

Alanya bayram nöbetçi eczaneler listesi de açıklandı. Buna göre ilçede Arıkan, Beyaz, Oğuzhan, Maya, Anadolu ve Konaklı’daki Irmak Eczanesi nöbet tutuyor.

Listeye bakıldığında Alanya merkez, Oba, Mahmutlar ve Konaklı hattının kapsandığı görülüyor. Bu dağılım özellikle bayramda ilçede hareketliliğin yüksek olduğu bölgeler açısından önemli. Alanya’da yaşayanlar kadar ilçeye gelen ziyaretçiler için de erişim biraz daha kolaylaşmış durumda.

MANAVGAT, GAZİPAŞA VE DİĞER İLÇELER DE LİSTEDE

Antalya Eczacı Odası’nın yayımladığı nöbet planında Manavgat’ta Erol ve Erdem eczaneleri, Gazipaşa’da Şifa Eczanesi, Serik’te Serik Eczanesi ile Nova Belek Eczanesi görevli görünüyor.

Bunun yanında Kaş’ta Kaş Derman, Buket ve Kumsal; Finike’de Dinç, Çoban Nefes ve Emre; Kemer’de Beren Elis ile Akdeniz (Vereseli); Kumluca’da Barut; Demre’de Kayak; Korkuteli’nde İlkem Vereseli; Elmalı’da İşlekel; Akseki’de ise Merkez Eczanesi nöbet listesinde yer aldı.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR NELER?

Listede dikkat çeken ilk detay, Antalya genelinde sahil ilçeleri ile merkez ilçeler arasında dengeli bir nöbet planlaması yapılmış olması. İkinci önemli detay ise bazı ilçelerde saat sınırlamasının ayrıca belirtilmesi. Örneğin Finike’de Çoban Nefes ve Emre Eczanesi için gece 23.59’a kadar açık olduğu bilgisi yer alırken, Serik’teki Nova Belek Eczanesi için gece 02.00’ye kadar açık olacağı notu düşüldü.

Bu ayrıntı küçük gibi duruyor ama değil. Çünkü vatandaş yanlış saat varsayımıyla yola çıkarsa kapıda kalabilir. O yüzden bayramda eczaneye gitmeden önce telefonla arayıp teyit almak daha güvenli olur.

ALANYA VE ANTALYA’DA EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Vatandaşlar en yakın nöbetçi eczaneyi Antalya Eczacı Odası’nın resmi internet sitesi üzerinden ilçe ilçe kontrol edebiliyor. Adres bilgileriyle birlikte telefon numaralarının da paylaşılması, özellikle gece saatlerinde hızlı ulaşım açısından avantaj sağlıyor.

Bayram döneminde reçeteli ilaç, çocuk ilacı, ateş düşürücü, tansiyon ilacı ya da kronik hastalık ilaçları için son dakikaya kalmamak gerekiyor. Hele Alanya ve Antalya gibi bayramda nüfusu aniden artan yerlerde. Bir ilaç için ilçe içinde birkaç mahalle dolaşmak zor olabilir.

Bir de şu var; çoğu kişi bayramda eczane ihtiyacını ancak ilaç bitince fark ediyor. Son anda. Sonra telaş başlıyor.

Kaynak: Antalya Eczacı Odası resmi nöbetçi eczaneler listesi