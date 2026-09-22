Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda uluslararası topluma hitap etti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Erdoğan'ın Gazze konusundaki değerlendirmeleri sırasında İsrail heyeti salonu terk etti.

Salonda bulunan dinleyicilerden alkış alan konuşmanın kapanış bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüdeki hitabını ünlü şair Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki" adlı şiirini okuyarak tamamladı.

BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şiirin okunduğu anlarda, Türkiye heyetinde yer alan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Genel Kurul salonundaki Türk delegasyonunda Yıldırım'ın yanı sıra İbrahim Kalın ve Akın Gürlek de hazır bulundu.

KARAKOÇ'UN ŞİİRİ NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Sezai Karakoç'un direniş ve umut temalarını işleyen söz konusu eseri, siyasi arenada zorluklara karşı boyun eğmemeyi sembolize ediyor. Erdoğan'ın bu şiiri özellikle Gazze vurgularının hemen ardından okuması, uluslararası platformda diplomatik duruşun kültürel bir yansıması olarak değerlendiriliyor.