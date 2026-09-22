Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Paşaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Ö. yönetimindeki 16 Y 6072 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole uçarken, araçta bulunan sürücü Mehmet Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Muammer Ö. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çifte ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Mehmet Ö. ve Muammer Ö., daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastanede tedavileri süren sürücü ile eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, otomobilin şarampolden çıkarılması için çalışma gerçekleştirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.