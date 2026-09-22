Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün gündemine dair önemli veriler paylaştı. Eren'in açıklamalarına göre, takımın Süper Lig hedefleri doğrultusunda hem bilet taleplerinde hem de transfer süreçlerinde olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor.

AMEDSPOR BİLETLERİNE NE KADAR TALEP GELDİ?

Özellikle Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Passolig sisteminde eşine az rastlanır bir yoğunluk gözlemlendi. Bilet satışlarının açılmasının ardından ilk 10 dakika içerisinde tam 122 bin kişi bilet almak için sisteme giriş yaptı. Başkan Eren, mevcut stadın 30 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu hatırlatarak bu devasa talebi karşılamanın fiziksel olarak mümkün olmadığını belirtti. Yönetim olarak daha fazla taraftarın maçları izleyebilmesi adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini de aktardı.

SAHA OLAYLARI VE HAKEM KARARLARI İÇİN NE DENİLDİ?

Stadyumda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Eren, sahaya yabancı madde atanların Amedspor kültürünü yansıtmadığını vurguladı. Maç sonralarında lavabolar ve koltuklar gibi ortak kullanım alanlarında ciddi hasarlar tespit edildiğini, bu durumun kulübe önemli bir ekonomik yük getirdiğini ifade etti. Öte yandan, Beşiktaş maçında teknik direktör Besnik Hasi'nin gördüğü kırmızı kart üzerinden hakem yönetimlerini eleştirdi. Ayrıcalık değil, adil ve şeffaf bir yönetim istediklerini belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdı.

GİFT ORBAN TRANSFERİNİN MALİYETİ NEDİR?

Kamuoyunda tartışılan Gift Orban transferinin ekonomik boyutlarına da açıklık getirildi. Söylentilerin aksine oyuncuyla 1 milyon avroluk değil, 500 bin avroluk sezonluk kiralama bedeli üzerinden anlaşıldı. Sözleşmede yer alan maddeye göre, Nijeryalı santrforun 10 gol atması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu opsiyonun bedeli ise iddia edilen 5 milyon avro değil, yıllara yayılmış şekilde toplam 3 milyon avro olarak belirlendi. Alınan bu tedbirli finansal yapı, kulübün Süper Lig yolculuğunda ekonomik krize girmesini önlemeyi amaçlıyor.