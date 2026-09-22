Sözcü'nün aktardığına göre, Basketbol Erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 72-59'luk skorla kazanan sarı lacivertli ekip kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş ilk dakikalarda öne geçse de, dış atışlarda isabet bulan Fenerbahçe ilk çeyreği 21-10 üstün tamamladı. İkinci periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkaran sarı lacivertliler, soyunma odasına 46-27 önde girdi. Üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran Beşiktaş farkı eritse de, final periyoduna 58-46'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi.

MAÇIN YILDIZLARI KİMLER OLDU?

Son çeyrekte Beşiktaş farkı 8 sayıya kadar indirdi. Ancak bitime 7 dakika kala Onuralp Bitim'in bulduğu üç sayılık isabetle kontrolü yeniden eline alan Fenerbahçe, sahadan 72-59 galip ayrıldı. Mücadelede Fenerbahçe forması giyen Wade Baldwin ve Beşiktaşlı Jaylen Nowell 13'er sayı üreterek takımlarının en skorer isimleri oldu. Baldwin ayrıca yaptığı 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye basketbolunda sezonun en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, takımların lig ve Avrupa serüveni öncesi form durumlarını gösteren önemli bir ölçüt kabul ediliyor. Fenerbahçe'nin bu zaferi, zorlu lig maratonu öncesi takımın hazır olduğunu gösteren önemli bir istatistiksel veri niteliği taşıyor.

Karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, protokol tribününde de spor camiasından önemli isimler yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı derbiyi salondan takip etti.