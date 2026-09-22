TGS (Turkish Ground Services) Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, yoğun geçen yaz sezonunun ardından operasyon ekiplerine teşekkür etmek amacıyla Antalya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında yapılan açıklamalarda, şirketin bölgedeki operasyonel büyüme verileri paylaşıldı.

Akyurt'un aktardığı verilere göre, TGS'nin Antalya'da hizmet verdiği yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7, sefer sayısı ise yüzde 3 oranında artış gösterdi. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun uçuş hacmi nedeniyle zorlu bir operasyon merkezi olan kentte, yer hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin ülke ekonomisi ve turizm zinciri için kritik olduğu vurgulandı.

İŞE ALIM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

Farklı vardiyalarda görev yapan çalışanlarla bir araya gelen Akyurt, şirketin insan kaynakları politikalarına da değindi. İşe alım ve terfi adımlarında uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik testlerinin kullanıldığını bildirdi. Dijitalleşme vizyonunun merkezinde insanın yer aldığını belirten Akyurt, teknolojiyi sahadaki işleyişi kolaylaştıran ve operasyonları daha ölçülebilir hale getiren bir enstrüman olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

OPERASYONLARDA RİSK YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIYOR?

Şirketin havacılık güvenliği temelindeki "Adil Kültür" yaklaşımı çerçevesinde, havalimanlarındaki olası risklerin olay yaşanmadan önce tespit edilmesi hedefleniyor. Sahadan gelen geri bildirimlerin anlık değerlendirilmesiyle, yüksek kapasiteli yolcu trafiğinin yarattığı mevsimsel operasyon baskısı minimize ediliyor ve her tespit bir gelişim fırsatına dönüştürülüyor.

Antalya'da başlatılan bu teşekkür ve değerlendirme buluşmalarının, önümüzdeki süreçte yaz operasyonlarının yoğun geçtiği diğer havalimanlarında da sürdürüleceği duyuruldu.