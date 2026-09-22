Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic’ten kötü haber geldi. Amedspor karşılaşmasında sakatlandığı bildirilen 26 yaşındaki futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi. Vlahovic’in sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı’nın önündeki karşılaşmalarda da forma giyemeyeceği aktarıldı.

AMEDSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Sırp basınından Mozzart Sport’un haberine göre Dusan Vlahovic, Beşiktaş’ın Amedspor ile oynadığı lig karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Mücadele sırasında birkaç kez sert müdahaleye maruz kalan Sırp santrforun sakatlığının bu karşılaşmada meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

EN AZ 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Vlahovic’in yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta forma giyememesinin beklendiği bildirildi. Yıldız futbolcunun sahalara kesin dönüş tarihinin yapılacak kontroller ve tedavi sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Sakatlığın ardından Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic ile iletişime geçtiği belirtilen Vlahovic’in, milli takımın önündeki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında görev alamayacağını bildirdiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ’TA 7 MAÇTA 5 GOL

Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla etkili bir başlangıç yaptı. İlk 7 karşılaşmasında 5 kez fileleri havalandıran Sırp golcü, Amedspor karşısında da gol sevinci yaşadı.

Vlahovic ayrıca Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş’a galibiyeti getiren gole imza atarak siyah-beyazlı takımın hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.

MİLLİ TAKIM MAÇLARINI DA KAÇIRACAK

Haberde Vlahovic’in sakatlığı nedeniyle Sırbistan’ın önündeki milli maçlarda da forma giyemeyeceği belirtildi. Sırbistan’ın programında Yunanistan, Hollanda ve Almanya karşılaşmalarının yanı sıra 4 Ekim’de yeniden Hollanda ile oynanacak mücadele bulunuyor.

Beşiktaş cephesinde ise golcü futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılacak kontrollerin ardından dönüş takviminin netleşmesi bekleniyor.