Galatasaray, RAMS

Park'ta oynanan kritik maçta Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip toplamda 26. kez şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazandı.

RAMS PARK'TA TARİHİ GECE

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Dev mücadele zaman zaman çekişmeli anlara sahne olurken sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmaya 2-2'lik eşitlikle giren mücadele, ikinci yarıdaki goller sonrası Galatasaray lehine sonuçlandı.

ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki toplam şampiyonluk sayısı ise 26'ya yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezon boyunca sergilediği üstün performansla rakipleri arasından sıyrıldı.

OKAN BURUK ATEŞİ YAKTI

Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk şampiyonluk ateşini yakarak takım ve taraftarla birlikte kupayı kutladı. Tribünde Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens ve ailesi de yer alarak sarı-kırmızılı taraftarın coşkusuna ortak oldu. Stat kısa sürede şampiyonluk kutlamalarına sahne oldu.

DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ

Şampiyonluğun ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in çıkardığı çılgın şampiyonluk priminin de gündeme geldiği bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon boyunca verdikleri emeği taçlandıran takıma jest yapmaya hazırlanıyor.