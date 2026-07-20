Milli Piyango Online üzerinden noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekiliş, saat 21.30'da yapıldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ile ikramiye dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

20 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde belirlendi:

5 - 22 - 30 - 71 - 85 - 87

Joker: 75

SüperStar: 10

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye bu hafta da talihlisine çıkmadı. Böylece büyük ikramiye tutarı 462 milyon 229 bin TL'nin üzerine çıkarak bir sonraki çekilişe devretti.

Diğer ikramiye kategorilerinde kazanan talihliler ise doğru tahmin ettikleri sayı sayısına göre farklı tutarlarda ödül almaya hak kazandı. İkramiye dağılımına ilişkin ayrıntılar Milli Piyango Online'ın sonuç sorgulama ekranında yayımlandı.

HAFTADA ÜÇ GÜN ÇEKİLİYOR

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. Oyuncular belirlenen sayı havuzundan seçtikleri numaralarla çekilişe katılıyor. Ana numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar seçenekleriyle farklı ikramiye kategorilerinde kazanma şansı bulunuyor.

20 Temmuz tarihli çekilişin tüm sonuçları ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor.