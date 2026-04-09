Siyasi gündemin merakla beklediği büyük buluşma, 12 Nisan Pazar günü saat 13:00’te Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

​ALANYA İLÇE BAŞKANI ABDULLAH AKKUŞ’TAN TÜM HALKA AÇIK DAVET

​Miting hazırlıklarıyla ilgili bir açıklama yapan Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun teşrifleriyle düzenlenecek bu dev organizasyona tüm bölge halkını davet etti. Akkuş, vatandaşlarla omuz omuza yürümeye kararlı olduklarını belirterek, bu anlamlı buluşmanın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştireceğini ifade etti. Güçlü Türkiye idealini daha gür bir sesle haykırmak için tüm hemşehrilerini pazar günü Kepez’deki yerini almaya çağıran Akkuş, halkın katılımının kendilerine büyük bir güç vereceğini vurguladı.

