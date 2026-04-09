Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan İ.K.'ye ait müstakil evin bahçesindeki evsel atıklar, kötü koku ve çevre kirliliğine yol açtı. Mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarlığına bildirdi. Kütükçü Mahallesi Muhtarı Meryem Erkal'ın da konuyu Kepez Belediyesi'ne bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle 2971 Sokak'taki müstakil eve girdi. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda evin bahçesi ve çevresinden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmaları esnasında bulunan Atatürk portresi de zabıta personeli tarafından titizlikle silinip, korumaya alındı. İncelemede; İ.K.'nin kullanım ömrünü tamamlamış ev eşyaları, mobilyalar ve çeşitli atıkları biriktirdiği tespit edildi. Aynı adresten ayrıca 2024 yılında 10 kamyon, 2025 yılında 6 kamyon çöp çıkarıldığı öğrenildi.
Antalya'da çöp ev alarmı: Aynı adresten yıllardır kamyonlarca atık çıkıyor
Kaynak: DHA
