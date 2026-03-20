Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler ve 100 doları aşan petrol fiyatları, küresel piyasalarla birlikte Alanya ekonomisinde de şok dalgaları yaratıyor. Tüm gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı kritik faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalar, artan risklerin gölgesinde politika faizinin yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 bandında sabit bırakılmasını beklerken, Alanya'daki yatırımcılar ve turizm esnafı çıkacak kararı nefesini tutarak izliyor. OANDA’nın kıdemli analisti Kelvin Wong, altının kaderinin Fed’in ileriye dönük vereceği sinyallere bağlı olduğunu vurgulayarak, Orta Doğu'daki belirsizlik nedeniyle faiz indirim planlarının rafa kalkıp kalkmayacağının belirleyici olacağını ifade etti.

ONS VE GRAM ALTINDA ŞOK DÜŞÜŞ

Kritik karar öncesi değerli metallerde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Psikolojik sınır olan 5.000 doların altına sarkan ons altın, dalgalı seyrettiği günde 4.858 dolara kadar çakılarak yatırımcısını paniğe sevk etti. Gümüş cephesinde de durum farklı değil; ons gümüş 80 dolar barajını kaybederek 79 dolar bandına geriledi. Bu küresel çöküş, ekran fiyatlarına da hızla yansıdı. Güne 7.100 TL seviyesinden başlayan gram altın, sert satışların ardından 7 bin liranın altını gördü. Gram gümüş ise 108,11 TL seviyesinde işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI VE ETİKET FİYATLARI MERCEK ALTINDA

Ekran fiyatlarındaki erime, fiziki piyasaları da aşağı çekiyor. Hafta başında 7.200 TL bandına kadar inen gram altın, kritik günün sabahında Kapalıçarşı’da 7.291 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın 11.902 TL, yarım altın 23.800 TL ve tam altın ise 47.398 TL seviyelerinden satılarak Alanya'daki kuyumcuların da vitrinlerini şekillendiriyor.

ABD ENFLASYONU ATEŞE KÖRÜKLE GİTTİ

Düşüşü hızlandıran bir diğer etken ise ABD’den gelen sürpriz enflasyon verileri oldu. Beklentilerin yüzde 0,3 artış yönünde olduğu Şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 0,7 yükselerek piyasaları ters köşeye yatırdı. Ocak ayında yüzde 0,5 artan verinin ardından, yıllık üretici enflasyonu yüzde 3,4 ile son bir yılın zirvesine tırmandı ve faiz indirim umutlarına ağır bir darbe vurdu.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCIYA 'FIRSAT' UYARISI

Piyasalardaki fırtınayı değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yaşanan bu sert geri çekilmenin Alanya'daki yerel yatırımcılar için de büyük bir fırsat barındırdığına dikkat çekti. Ons altının 4.970 dolara kadar sarkarak piyasaya net bir mesaj verdiğini belirten Memiş, olası bir faiz artırımı veya pas geçilme senaryosunda fiyatların 4.850 dolara kadar geri çekilebileceği konusunda uyardı. Ancak Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve 5.000 dolar altının kısa vadeli yatırımcılar için net bir alım fırsatı sunduğunu, ana hedefin hala 5.880-6.000 dolar bandı olduğunu vurguladı.

İŞÇİLİK MALİYETLERİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Altın yatırımcısını sevindirecek bir diğer gelişme ise işçilik maliyetlerindeki sert düşüş oldu. Ocak ayında kilogram başına 14.500 dolar (yüzde 14) olan külçe altın işçilik maliyetlerinin an itibarıyla 800 dolara (yüzde 1) düştüğünü hatırlatan Memiş, turizm sezonunun açılacağı Mayıs ve Haziran aylarında bu maliyetlerin yeniden fırlayacağının altını çizdi. Gümüş için de umutlu konuşan uzman isim, yönün kısa vadede yukarı olduğunu belirterek 96 dolar hedefinin korunduğunu, 80 dolar altındaki fiyatlamaların ise çok iyi bir değerlendirme fırsatı olduğunu sözlerine ekledi.