Alanya tarımında dengeleri altüst eden yeni bir fırtına kopuyor. Bölgedeki üreticiler, yıllardır gelir kapısı olan geleneksel muz seralarını sökerek yerlerini hızla avokado ve mango fidanlarıyla doldurmaya başladı. Ancak yüksek kazanç umuduyla çıkılan bu yolda yaşanan kontrolsüz ilerleyiş, ilçenin tarımsal geleceği için büyük bir riske dönüşmüş durumda. Uzmanlar, tek tipleşen tarımsal üretimin bölgeyi ciddi bir çıkmaza sürüklediğini vurguluyor.

DİM ÇAYI VE YERALTI SULARI ALARM VERİYOR

Tropikal rüyanın en ağır faturası su kaynaklarına kesiliyor. Yüksek su tüketimi gerektiren avokado ve mango bahçeleri, Alanya’nın halihazırda kısıtlı olan su rezervlerini hızla tüketiyor. Dim Çayı ve hayati öneme sahip yer altı suları, bu ani üretim patlamasını karşılamakta yetersiz kalma tehlikesiyle yüz yüze. Çevre uzmanları, sürdürülebilir tarım stratejileri acilen devreye sokulmazsa, ekolojik yıkımın ve ekonomik krizin kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuyor.

İKİ YIL SONRA BÜYÜK HÜSRAN YAŞANABİLİR

Sahadaki tablo, piyasa dinamikleri açısından da tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor. Tarım danışmanlarına göre, kısa vadede yüksek kâr marjları sunan bu meyvelere yönelik toplu hücum, kendi krizini yaratıyor. Önlem alınmadığı takdirde sadece iki yıl içerisinde piyasada devasa bir arz fazlası oluşması bekleniyor. Bu durumun fiyatlarda dramatik bir çöküş yaratacağı ve üreticiyi büyük bir zarara sokacağı belirtiliyor. Alanyalı çiftçiler de doğru bir planlama ve ürün çeşitliliği olmadan bu trende kapılmanın ağır sonuçları olabileceğini kabul etmeye başladı.