Fed kararı sonrası sert düşen altın ve gümüş yatırımcıyı kararsız bıraktı. Alanya’da da herkes aynı soruyu soruyor: “Şimdi mi alınır, yoksa beklenir mi?”

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutması ve yıl için beklenen faiz indirimi sayısını azaltması, değerli metalleri baskı altına aldı. Bu gelişme, özellikle “altın alınır mı 2026” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

FED KARARI ALTINI BASTIRDI

Altının ons fiyatı, Londra Metal Borsası’nda güne yaklaşık 135 dolar düşüşle 4.675 dolar seviyesinde başladı. Faiz indirimi beklentisinin zayıflaması, yatırımcıların yönünü değiştirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın “enflasyon düşmeden faiz indirimi yok” mesajı, piyasada net bir etki yarattı. Dolar güçlenirken, altın fiyatları geri çekildi. Bu durum, “altın neden düşüyor” sorusunun da temel cevabı oldu.

Birçok kişi ekranlara bakıyor ama işin iç yüzü daha basit aslında… Para nereye giderse piyasa oraya kayıyor.

REKORDAN SERT GERİ ÇEKİLME

Ocak ayı sonunda 5.600 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, kısa sürede ciddi bir düşüş yaşadı. Bu gerileme, yatırımcıların “trend kırıldı mı?” sorusunu sormasına neden oldu.

Özellikle “altın düşer mi yükselir mi 2026” aramaları son günlerde ciddi artış gösterdi.

Alanya’da kuyumculara soran da var, bekleyen de. Kimse tam emin değil gibi…

DOLAR GÜÇLENİNCE ALTIN ZAYIFLADI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası güvenli liman arayışı artarken, yatırımcıların dolara yönelmesi dikkat çekti. Altının dolar cinsinden fiyatlanması, bu süreçte talebi baskıladı.

Dolar yükseldikçe altının cazibesi azalıyor. Bu da fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

GÜMÜŞTE KAYIP DAHA BÜYÜK

Sadece altın değil… Gümüş de sert düşüşten nasibini aldı. Gümüş fiyatları yaklaşık %7 değer kaybederek 70,4 dolara geriledi.

Ocak ayında 121 dolar seviyesini gören gümüşte düşüş daha sert hissediliyor.

ALMALI MI BEKLEMELİ Mİ?

Piyasadaki genel görüş net değil. Ancak uzmanların sıkça vurguladığı bir gerçek var: Kısa vadede dalgalanma sürebilir.

Yani…

Hemen almak isteyen de var, “biraz daha düşer” diyen de. Net bir yön yok. Ama şu gerçek: Bu piyasada acele eden genelde pişman oluyor.

Alanya’da da özellikle küçük yatırımcı, artık gram gram değil “zamanlama” konuşuyor.

SON DURUM NE ANLAMA GELİYOR?

Özetle;

- Faiz indirimi beklentisi azaldı

- Dolar güçlendi

- Altın ve gümüş baskı altında kaldı

Bu tablo, kısa vadede dalgalı bir piyasa anlamına geliyor. Uzun vadede ise yön yine küresel gelişmelere bağlı olacak.