Alanya’da yastık altı birikimi yapanlar ve düğün hazırlığındaki aileler için piyasalardan ateş gibi haberler geliyor. 2025’i rekorlarla kapatan altın piyasası, 2026’ya da fırtına gibi girdi. Yatırımcılar "Ne almalı, ne satmalı?" sorusuna yanıt ararken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan açıklamalar geldi.

GRAM ALTINDA 5 HANELİ RAKAM TEHLİKESİ

Memiş, ons altın tarafında 4 bin 880 dolar direncinin kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Bu barajın aşılması durumunda ibrenin 5 bin 20 dolara döneceğini belirten uzman isim, gram altın için ise beklenen asıl hedefin 8 bin lira olduğunu duyurdu. Ancak asıl bomba etkisi yaratan açıklama "kötü senaryo" için geldi: Küresel belirsizliklerin tırmanması halinde gram altında 5 haneli rakamların, yani 10 bin liranın telaffuz edilebileceği belirtildi.

MİKTARA ODAKLANIN UYARISI

10 bin lira seviyesinin kesin bir kader olmadığının altını çizen Memiş, bu ihtimalin ons altının 5 bin doları aşmasına bağlı olduğunu hatırlattı. Alanyalı yatırımcılara stratejik bir tavsiyede bulunan Memiş, ekranlardaki anlık fiyat dalgalanmalarına takılmak yerine, eldeki altın miktarını artırmaya odaklanmanın en sağlıklı yol olduğunu ifade etti.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA SOĞUK DUŞ

Son dönemde parlayan yıldız gümüş için ise rüzgar tersine döndü. Gümüşün altına kıyasla çok daha riskli bir zeminde hareket ettiğini belirten Memiş, piyasada oluşan spekülatif havaya dikkat çekti. Kısa vadeli hayaller kuranların büyük mağduriyet yaşayabileceği uyarısında bulunan uzman isim, gümüşün şu an için "alım fırsatı" vermediğini ve beklemede kalınması gerektiğini net bir dille aktardı.