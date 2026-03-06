Ramazan ayı ile birlikte bankalar yeni müşterilere yönelik kampanyalarını genişletti. Birçok banka, mobil bankacılık üzerinden başvuru yapan kullanıcılar için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans paketleri sunuyor.

Kampanyalar kapsamında özellikle kısa vadeli finansman seçenekleri dikkat çekiyor. Bankalar tarafından sunulan paketlerde 3 ay vadeli faizsiz kredi ve taksitli nakit avans seçenekleri birlikte sunularak toplam finansman tutarı artırılıyor.

85 BİN TL’YE KADAR FİNANSMAN İMKANI

Bankaların yeni müşterilere sunduğu paketlerde farklı finansman kombinasyonları bulunuyor. Bu paketlerde toplam finansman tutarı 85 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Öne çıkan bazı paketler şu şekilde:

60 bin TL faizsiz kredi + 25 bin TL taksitli nakit avans = 85 bin TL

50 bin TL kredi + 25 bin TL avans = 75 bin TL

65 bin TL kredi + 25 bin TL avans = 90 bin TL

Bazı bankalar ayrıca 25 bin TL taksitli nakit avans ile birlikte 30 bin TL ek hesap limiti sunarak toplam finansmanı yaklaşık 55 bin TL seviyesine çıkarabiliyor.

DİJİTAL BAŞVURU İLE HESAP AÇILIYOR

Kampanyaların büyük bölümü yeni müşterilere özel olarak hazırlanıyor. Başvurular çoğunlukla mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor.

Kullanıcılar dijital ortamda hesap açarak kredi başvurusu yapabiliyor ve böylece şubeye gitmeden kredi sürecini tamamlayabiliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ DE SUNULUYOR

Kısa vadeli faizsiz kredilerin yanı sıra bazı bankalar daha uzun vadeli düşük faizli kredi seçenekleri de sunuyor. Örneğin Akbank, yeni müşterilere %0,99 faiz oranı ile 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlayabiliyor.

Bu tür kampanyalarda kullanıcılar, kısa vadeli faizsiz nakit avans ile daha uzun vadeli düşük faizli krediyi birleştirerek toplam finansman tutarını artırabiliyor. Bazı paketlerde toplam finansman 150 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

KREDİ NOTU VE EK MALİYETLERE DİKKAT

Çoğu kampanyada kefil veya ipotek talep edilmiyor. Ancak başvurular banka tarafından kredi notu ve gelir durumuna göre değerlendiriliyor. Kredi notu düşük olan başvurular reddedilebiliyor.

Uzmanlar, faizsiz kredi paketlerinde vade yapısına ve ek maliyetlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle 3 ay vadeli kredilerde çoğu zaman vade sonunda toplu ödeme yapılabiliyor.

Ayrıca kredi tahsis ücreti, sigorta ve vergiler gibi ek maliyetlerin toplam geri ödeme tutarını artırabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle kampanya koşullarının detaylı şekilde incelenmesi öneriliyor.