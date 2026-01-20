Alanya’da geçim derdindeki vatandaşa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) beklenen haber geldi ancak rakamlar yüzleri güldürmedi. 2026 yılı için belirlenen yeni tarifeler, özellikle sigortalı bir işte çalışmayan veya sezonluk işler nedeniyle kışın boşta kalan Alanyalıların belini bükecek. Sağlık hizmetinden yararlanmanın bedeli olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, rekor bir artışla aylık 1.981,80 TL’ye yükseldi. Bu rakam, yıllık bazda bir vatandaşın cebinden çıkacak 23 bin TL’yi aşan bir gider kalemi anlamına geliyor.

KIŞ AYLARINDA İŞSİZ KALAN TURİZM İŞÇİSİNE DARBE

Özellikle turizm sezonunun bitmesiyle "askıya alınan" veya işsiz kalan binlerce turizm emekçisi için bu rakam ciddi bir tehdit oluşturuyor. Gelir testi yaptırmayan veya ödeme gücü bulunmayan vatandaşlar, hastane kapısından dönebilme ya da borç batağına sürüklenme riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, Alanya’daki vatandaşları GSS borçlarıyla yüzleşmemeleri için gelir testi konusunda acele etmeleri yönünde uyarıyor.

RAPORLU İŞÇİNİN GÜNLÜK YEVMİYESİ BELLİ OLDU

Hastalık, kaza veya operasyon nedeniyle iş göremez raporu alan sigortalı çalışanların alacağı ödeneklerde de artışa gidildi. Alanya’nın lokomotif sektörleri olan inşaat ve hizmet sektöründe çalışanları yakından ilgilendiren düzenlemeye göre; ayakta tedavilerde günlük ödeme 734,00 TL, yatarak tedavilerde ise günlük 550,50 TL olarak belirlendi.

CENAZE VE EMZİRME YARDIMINDA YENİ DÖNEM

Hayat pahalılığının zirve yaptığı dönemde SGK’nın sosyal yardımları da güncellendi. Alanya’da yeni doğum yapan sigortalı annelere tek seferlik ödenen emzirme ödeneği 1.621 TL’ye çıkarıldı. Vefat eden sigortalının ailesine defin masrafları için verilen cenaze ödeneği ise 6.398 TL oldu. Ancak vatandaşlar, artan ödeneklerin piyasa koşulları karşısında yetersiz kalabileceğinden endişe ediyor.