Kadınların erkeklerden fazla olduğu iller açıklandı: Antalya’da tablo nasıl?

TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın ve erkek nüfusu neredeyse eşit seviyede. Ancak bazı illerde kadınların oranı dikkat çekici şekilde daha yüksek. Peki Antalya bu tabloda nerede yer alıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfus dağılımında kadın ve erkek sayısı neredeyse eşit seviyede gerçekleşti.

Verilere göre Türkiye genelinde 43 milyon 32 bin 734 kadın ve 43 milyon 59 bin 434 erkek bulunuyor. Bu tabloya göre toplam nüfusun yüzde 49,98’ini kadınlar, yüzde 50,02’sini ise erkekler oluşturuyor.

Aradaki fark oldukça küçük. Hatta bazı illerde kadın nüfus oranı erkekleri geride bırakmış durumda.

KADIN NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

TÜİK verilerine göre kadın nüfus oranının en yüksek olduğu iller şöyle sıralandı:

Ankara – %50,73

– %50,73 Nevşehir – %50,71

– %50,71 Kütahya – %50,68

– %50,68 Isparta – %50,66

– %50,66 Elazığ – %50,62

Kadın nüfus oranının en düşük olduğu iller ise Hakkari, Tunceli, Ardahan, Bitlis ve Şırnak olarak kaydedildi.

ANTALYA’DA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Verilerde Antalya farklı bir başlıkta öne çıkıyor. Kent, kadın nüfus oranı sıralamasında üst sıralarda yer almasa da boşanma hızının en yüksek olduğu iller arasında dikkat çekti.

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olarak hesaplandı. Antalya’da ise bu oran binde 3,21 seviyesine çıktı.

Bu oranla Antalya, İzmir ve Denizli’nin ardından Türkiye’de boşanma hızının en yüksek olduğu illerden biri olarak kayıtlara geçti.

Şehirde yaşayanlar için bu veriler bazen günlük hayatın içinde çok da fark edilmiyor. Ama istatistikler, demografik yapının nasıl değiştiğini açıkça gösteriyor.

Yani rakamlar bir şeyi söylüyor… Nüfus dengesi Türkiye genelinde eşit görünse de bazı şehirlerde sosyal yapı farklı bir tablo çizebiliyor.

EVLENME YAŞI VERİLERİ DE AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 26,0 olarak hesaplandı. Erkek ve kadın arasındaki ortalama evlenme yaşı farkı ise 2,5 yıl oldu.

Bu farkın en yüksek olduğu iller arasında Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş yer alırken, en düşük farkın görüldüğü iller ise Kastamonu, Ankara ve Karabük olarak açıklandı.

Rakamlar sadece demografiyi değil, aynı zamanda toplumun değişen yaşam tercihlerini de ortaya koyuyor.