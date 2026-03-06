Bursa’da faaliyet gösteren Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan dava sonucunda önemli bir karar çıktı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin yaptığı konkordato başvurusunu değerlendirerek talebin reddine karar verdi.

Mahkeme, Bursa Ticaret Sicili’nin 65169 numarasında kayıtlı bulunan şirketin iflasına hükmetti. Karara göre şirket için iflas süreci resmen başlatıldı.



İFLAS KARARI 25 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ



Mahkeme kararında, Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında verilen iflas kararının 25 Şubat 2026 tarihi itibarıyla geçerli olduğu belirtildi.



Ayrıca şirketin iflas tasfiyesinin basit tasfiye usulü ile yürütülmesine karar verildi. Bu yöntem, iflas sürecinde şirketin mal varlığının daha hızlı şekilde tasfiye edilmesini öngörüyor.



KONKORDATO SÜRECİ SONA ERDİ



Mahkeme kararıyla birlikte daha önce şirket için verilen geçici mühlet tedbirleri de kaldırıldı. Böylece konkordato süreci resmen sona ermiş oldu.

Öte yandan konkordato sürecinde görev yapan konkordato komiseri Sedat Şen’in görevinin de mahkeme kararıyla sonlandırıldığı bildirildi.

Kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında ilan edildiği ifade edildi.

