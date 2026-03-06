Benzin ve motorine gece yarısından itibaren yeni zam bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre benzine 55 kuruş, motorine ise 1,14 TL’lik artış pompaya yansıyacak.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre 6 Mart Cuma’yı 7 Mart Cumartesi’ye bağlayan gece saat 00.01’den itibaren benzine ve motorine zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıt piyasasında yaşanan gelişmeler özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

BENZİNE 55 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre benzinde planlanan toplam artış 2,18 TL seviyesinde. Ancak bu artışın 1,63 TL’lik kısmı ÖTV düzenlemesiyle karşılanacak. Bu nedenle pompa fiyatlarına yansıyacak net artışın 55 kuruş (0,55 TL) olması bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte özellikle şehir içi ulaşımda sık araç kullanan vatandaşların yakıt giderlerinin yeniden artması gündeme geldi.

MOTORİNDE ZAM DAHA YÜKSEK

Motorin fiyatlarında ise artışın daha yüksek olması öngörülüyor. Hesaplamalara göre motorinde toplam 4,55 TL’lik bir artış oluşacak. Bunun 3,41 TL’lik kısmı ÖTV düzenlemesiyle karşılanacak.

Böylece motorin fiyatlarında tüketiciye yansıyacak net zam miktarının 1,14 TL olması bekleniyor.

Özellikle nakliye ve lojistik sektöründe kullanılan motorindeki artışın, dolaylı olarak birçok ürünün fiyatını etkileyebileceği ifade ediliyor.

Birçok sürücü için bu rakam küçük gibi görünüyor ama depo doldururken fark hemen hissediliyor. 50 litrelik bir depoda motorin kullanan bir araç için yaklaşık 57 TL’ye yakın ek maliyet anlamına geliyor.

Bazı sürücüler ise zam haberlerini duyunca akşam saatlerinde istasyonlara uğramayı tercih ediyor. “Zam gelmeden dolduralım” diyen çok kişi var. Ama… yakıt fiyatları son aylarda o kadar hızlı değişiyor ki takip etmek zor.

Akaryakıt fiyatları Türkiye’de uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak belirleniyor.