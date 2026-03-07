AK PARTİ

Gönül köprüleri ve kurumsal istikrar

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı önderliğinde haftayı "insan odaklı" bir stratejiyle yönetti. Ramazan’ın manevi iklimini bir siyasi fırsattan ziyade, toplumsal bir kucaklaşma olarak gören teşkilat, "Gönlümüzde bir, soframızda bir" sloganını sahanın her noktasına yaydı.

​MAHALELERDE İFTAR BEREKETİ

​Teşkilatın bu haftaki rotası merkezin dışındaki mahalleler oldu. Keşefli, Kızılcaşehir ve Çamlıca mahallelerine çıkarma yapan AK Parti heyeti, lüks otel iftarları yerine vatandaşın mütevazı sofralarına konuk olmayı tercih etti. Bu ziyaretler, yerel sorunların doğrudan kaynağından dinlenmesine olanak sağladı. Özellikle Avsallar Mahallesi'ndeki gençlerin düzenlediği büyük iftar programı, partinin genç kuşakla kurduğu bağın bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

​ESNAF VE BÜROKRASİ TRAFİĞİ

​Sadece mahallelerde değil, kentin ekonomik dinamikleriyle de bir araya gelen Tavlı ve ekibi, Alanya Aksaraylılar Platformu ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (AESOB) iftarlarında boy gösterdi. Belediye meclis toplantısındaki aktif katılım ve ilçe binasında aksatılmadan sürdürülen "Nöbetçi Başkan" uygulaması, partinin ulaşılabilirlik vizyonunu pekiştirdi.

CHP

Yerelden genele değişim mesajı

​İlçe Başkanı Bülent Kandemir yönetimindeki CHP Alanya, haftayı hem Ankara odaklı genel siyaset hem de yereldeki vefa buluşmalarıyla dengeli bir şekilde tamamladı.

​MİTİNG MEYDANLARINDAN ADALET ÇAĞRISINA

​Haftanın en dikkat çekici olayı, Alanya teşkilatının tam kadro olarak Genel Başkan Özgür Özel’in Burdur mitingine katılmasıydı. Alanya’dan taşınan coşku, partinin yereldeki "değişim" iddiasını güçlendirdi. Dönüşte ise Kandemir, artan vergi yükü ve ekonomik adaletsizliğe dikkat çeken sert açıklamalarla yerel gündemi belirledi. "Bu düzene mahkûm değilsiniz" diyerek vatandaşları CHP çatısı altına davet eden yönetim, ekonomik kriz üzerinden güçlü bir muhalefet hattı kurdu.

​VEFA VE TOPLUMSAL DUYARLILIK

​Eski Belediye Başkanı Mustafa Bekar’ın vefatı, CHP camiasında derin bir üzüntü yarattı. Teşkilat, bu kaybı bir vefa duruşuna dönüştürerek kente hizmet etmiş isimlerin unutulmayacağı mesajını verdi. Ayrıca Yeşilay Haftası kutlamaları ve ilçe binasındaki yoğun ziyaretçi trafiği, partinin sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler konusundaki aktifliğini koruduğunu gösterdi.

​MHP

Doktriner saha çalışması ve Ankara temasları

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, lider odaklı siyaset anlayışını saha çalışmalarıyla harmanlayarak üretken bir haftayı geride bıraktı.

​HAYIRLI GÜNLER KOMŞUM SEFERBERLİĞİ

​Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri, MHP’nin bu haftaki ana gündemiydi. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül adına hareket eden yönetim kurulu üyeleri, Öteköy ve Dim Uzunöz gibi bölgelerde muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşın taleplerini tek tek not etti.

​ANKARA’DA ALANYA TEMSİLİ

​Başkan Sünbül, Ankara’da düzenlenen geleneksel iftar programında bizzat Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek Alanya’daki çalışmalar hakkında rapor sundu. Yerelde ise teşkilat içi bağları güçlendiren iftarlar ve kesintisiz devam eden yeni üye kayıtları, MHP’nin "diri teşkilat" imajını destekledi.

İYİ PARTİ

Muhalefetin dozajı yükseliyor

​Hilmi Er liderliğindeki İYİ Parti, haftayı Alanya siyasetinin en "konuşkan" ve "iddialı" partisi olarak kapattı.

​EKONOMİ VE ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

​İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya’nın enflasyon rakamları sonrası yaptığı analizler, dar gelirlinin sesi oldu. İktidarı sert bir dille eleştiren Kaya’nın "Erken seçim artık bir zorunluluktur" çıkışı, yerelde geniş yankı buldu.

SON KALE VURGUSU

​Başkan Hilmi Er’in, "Bebek katilinin teşekkür etmediği tek parti biziz" şeklindeki milliyetçi tondaki çıkışı, haftanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Bu söylem, partinin "milli merkez" konumunu güçlendirme çabası olarak değerlendirildi. Avsallar’daki iftar buluşması ve artan gönüllü üye sayısı, İYİ Parti’nin sahadaki enerjisinin yüksek olduğunu kanıtladı.

SAADET PARTİSİ

Vizyon ve istişare

​ ilçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Alanya siyasetinin en aktif isimlerinden biri olarak haftayı yoğun bir çalışma temposuyla tamamladı. Sarıca, partisinin dev projesini kentin dinamikleriyle buluşturarak yerel gündemde dikkat çekti.

TÜRKİYE KALKINMA PLANI TANITIMI

Genel Başkan Mahmut Arıkan öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye’nin gelecek 100 yılını hedefleyen "Türkiye Kalkınma Planı" vizyon belgesi, Başkan Sarıca ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Alanya kamuoyuna sunulmaya devam etti.

MESLEK ODALARI VE İŞ DÜNYASI ÇIKARMASI

Güven tazeleyen oda başkanlarına "hayırlı olsun" ziyaretleri gerçekleştiren heyet; Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Pazarcılar ve Manavcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ve Harita Mühendisi Ali Hatipoğlu ile bir araya gelerek kalkınma planının detaylarını paylaştı.

ZAFER PARTİSİ

İlçe Başkanı Alper Arıkan ile hem İstanbul’dan gelen gençlik kolları heyetini ağırladı hem de Mahmutlar gibi kalabalık mahallelerde aile iftarlarına katılarak "bizden biri" imajını güçlendirdi. Aksaraylılar Derneği ziyaretiyle de hemşeri grupları üzerindeki etkisini sürdürdü.

​YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Haftanın en duygusal ve takdir toplayan hareketi Yeniden Refah Partisi’nden geldi. İlçe Başkanı Burhan Dündar, teşkilat iftarını iptal ederek bütçeyi DMD hastası Taha Miraç’a bağışlayarak "siyasetin insani yüzünü" gösterdi.

ANAHTAR PARTİ

Başkanı Abdullah Akkuş, dış politika (İran-İsrail gerilimi) ve emekli maaşları üzerinden yaptığı entelektüel ve sert çıkışlarla dikkat çekti.

ANAVATAN PARTİSİ

Ramazan bereketini elleriyle dağıttı

Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir saha çalışmasıyla haftayı noktaladı.

Teşkilat üyeleriyle birlikte sahaya inen Başkan Söyler, hazırlanan Ramazan paketlerini ihtiyaç sahiplerine bizzat kendi elleriyle ulaştırdı.

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ

Genel başkan desteğiyle güçlü saha mesaisi

İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Alanya siyasetindeki aktif çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, partisini yerel gündemin üst sıralarına taşımayı sürdürdü.

ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın’ın bizzat katılım sağladığı özel bir iftar programında; partililer, iş dünyası ve vatandaşlarla aynı sofrada buluşuldu. Genel Başkanın Alanya’daki bu varlığı, teşkilatın moral ve motivasyonunu zirveye taşıdı.

Genel Başkan Bedri Yalçın’ın Alanya’yı sık sık ziyaret etmesi, İlçe Başkanı Şükrü Güneri’nin yürüttüğü başarılı çalışmaların bir takdiri olarak yorumlanırken; ABP’nin sahadaki görünürlüğünü ve Alanya siyasetindeki ağırlığını bir kez daha tescilledi.