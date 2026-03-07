KÜRESEL turizm pazarının kalbinin attığı ITB Berlin Turizm Fuarı’nda, Alanya heyetinin yoğun mesaisi sona erdi. Fuarın ilk gününden itibaren uluslararası paydaşlarla bir araya gelen protokol ve turizm temsilcileri, kentin 70 metrekarelik özel standında Avrupa pazarına yön veren tur operatörlerinin üst düzey yöneticilerini ağırlayarak 2026 ve 2027 sezonlarının yol haritasını belirledi.

AVRUPA PAZARININ GÜÇLÜ OYUNCULARI ALANYA STANDINDA AĞIRLANDI

Fuar kapsamında yürütülen stratejik görüşmelerinin kapanışa doğru uzanan bölümünde; Aurinko Matkat Türkiye Kontrat ve Ürün Müdürü Johanna Oliveira ile bir araya gelinerek İskandinav ve Baltık pazarlarındaki güncel durum ele alındı. Ardından küresel turizm devi TUI'nin Genel Müdürü Hasan Öztürk ve Genel Müdür Yardımcısı Burcu Kale ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Alanya standındaki yoğun görüşme trafiği, Avrupa pazarının köklü markalarından Schauinsland Reisen (SLR) Direktörü Björn Conrad ve Summer Tour Genel Müdürü Ufuk Bozkurt’un katılımlarıyla yapılan stratejik zirvelerle taçlandı.

ALANYA SATIŞLARINDA YÜZDE 18'LİK ARTIŞ

Jet2 Holidays yetkililerinin paylaştığı 2026 yılı güncel verilerine göre; Antalya genelindeki satış artışı yüzde 8 bandında seyrederken, Alanya destinasyonu yüzde 18’lik güçlü bir büyüme ivmesi yakalayarak bu tabloda pozitif ayrıştı. Antalya il ortalamasını yüzde 10 oranında geride bırakan bu çarpıcı tablo; Alanya özelinde yürütülen erken rezervasyon stratejilerinin ve hayata geçirilen doğru iş birliklerinin ne denli somut ve başarılı çıktılar ürettiğinin en net göstergesi olarak değerlendirildi.

GELECEK SEZONLAR İÇİN ORTAK AKIL VE NET HEDEFLER

Avrupa pazarındaki kapasite planlamalarının, uçuş frekanslarının ve tüketici eğilimlerinin masaya yatırıldığı toplantılarda, Alanya turizminin gelecek vizyonu netleştirildi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ve son derece olumlu bir atmosferde geçen görüşmelerde; destinasyonun marka değerinin korunması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve önümüzdeki yıllarda Avrupa pazarındaki payın daha da genişletilmesi yönünde güçlü bir fikir birliğine varıldı.

Alanya heyeti, kentin turizm gelirlerini artırmak ve uluslararası arenadaki güçlü duruşunu pekiştirmek amacıyla yürüttüğü bu stratejik temasları somut kazanımlarla tamamlayarak ITB Berlin Fuarı'nı başarıyla geride bıraktı.

Kaynak: ALTAV BÜLTEN