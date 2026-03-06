Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde parkta otururken fenalaşan 69 yaşındaki Tuğrul Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, parkta oturduğu sırada fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Mahmutlar Mahallesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre parkta bulunan bankta oturan Tuğrul Kurtoğlu (69) bir süre sonra aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtoğlu ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuğrul Kurtoğlu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili işlemlerin ardından Kurtoğlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mahalle sakinleri parkta yaşanan olayın ardından kısa süreli panik yaşandığını söyledi. Parkta bulunan bazı vatandaşlar, sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığını ifade etti.

MAHALLEDE ÜZÜNTÜ YARATTI

Mahmutlar Mahallesi’nde meydana gelen olay çevrede bulunan vatandaşlar arasında üzüntü yarattı. Parkta otururken fenalaşan kişinin hayatını kaybetmesi, mahallede günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise özellikle yaz aylarında parklarda vakit geçiren yaşlıların sağlık durumlarının aniden kötüleşebildiğini belirterek benzer durumlarda hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Olayla ilgili resmi işlemler sürüyor.