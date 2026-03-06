Antalya’nın Kaş ilçesi 6 Mart 2026 sabahına deprem hareketliliği ile uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah saatlerinde bölgede art arda sarsıntılar meydana geldi. Depremler kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
KAŞ’TA SABAH SAATLERİNDE PEŞ PEŞE SARSINTI
Verilere göre Kaş çevresinde sabah saatlerinde birkaç deprem kaydedildi. Sarsıntıların büyüklükleri şu şekilde açıklandı:
09.57 – 3,5 büyüklüğünde deprem
09.48 – 3,6 büyüklüğünde deprem
08.35 – 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem
Bölgede yaşanan sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedildi. Özellikle sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli tedirginlik yarattı.
