TC kimlik numarasının son hanesi 0,2,4,6,8 olanların hesaplara paralar yatıyor
ABD, İsrail ve İran arasında artan jeopolitik gerilimin ardından piyasalarda dalgalanma yaşanırken bankaların mevduat faiz oranlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son güncellemelerle birlikte bazı bankalarda vadeli mevduat faizleri yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.

Faiz oranlarındaki değişimin ardından 500 bin liranın aylık getirisi banka banka yeniden hesaplandı. İşte bankalara göre güncel oranlar ve aylık kazançlar:

DENİZBANK

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Net Kazanç: 2.911,23 TL
Vade Sonu Tutar: 502.911,23 TL

QNB

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%40,25
Aylık Net Kazanç: 2.911,23 TL
Vade Sonu Tutar:502.911,23 TL

ING

Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%40
Aylık Net Kazanç: 2.493,95 TL
Vade Sonu Tutar: 502.493,95 TL

AKBANK

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%40
Aylık Net Kazanç: 2.893,15 TL
Vade Sonu Tutar: 502.893,15 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Hesap Türü:Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %37<br>
Aylık Net Kazanç: 2.676,16 TL
Vade Sonu Tutar: 502.676,16 TL

HALKBANK

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%32
Aylık Net Kazanç: 2.314,52 TL
Vade Sonu Tutar: 502.314,52 TL

Turizm sezonunun yoğun olduğu Antalya ve Alanya gibi bölgelerde ise birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşların vadeli mevduat hesaplarına ilgisinin arttığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi