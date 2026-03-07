ALANYA’DA kadın-erkek eşitliği için tarihi bir adım atıldı. CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı için Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin kadın kolları başkan ve temsilcileri, kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖZCAN: TÜRKİYE’DE BİR İLKİ ALANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

İmza töreni Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ın konuşmasıyla başladı. Özcan konuşmasında, Alanya’da katılımcı yerel yönetim anlayışının en güzel örneklerinden birinin yaşandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Şu an itibarıyla Türkiye’de 93 belediye CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı. Ancak Alanya’da farklı bir uygulama hayata geçiriyoruz. Birçok belediyede bu tür kararlar belediye yönetimleri tarafından alınır ve uygulanır. Alanya’da ise Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kadınlar talep etti, Alanya Kent Konseyi bu talebi tavsiye kararı haline getirdi ve belediye yönetimi bu kararı kabul ederek hayata geçirdi. Bugün burada katılımcı yerel yönetimin en güzel örneklerinden birine hep birlikte tanıklık ediyoruz.”

‘HER ZAMAN KADINLARA YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIĞI DESTEKLEDİK’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise konuşmasında, bu adımın Alanya için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yerel yönetimlerde kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan CEMR-Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim: gerek seçim döneminde gerekse görev süremiz boyunca kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı destekleyen bir yaklaşım ortaya koyduk. Bugün burada, aslında hayatın doğal bir parçası olması gereken eşitlik anlayışını güçlendirecek önemli bir adım için bir araya geldik. Kadınların ve erkeklerin hayatın her alanında eşit haklara ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir kent hedefi için önemli bir adım atıyoruz. Bu sözleşme nasıl bir kent hayal ettiğimizin ve nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzun önemli bir göstergesidir. Bu sürecin başlangıcında Alanya Kent Konseyimizin tavsiye kararı bulunmaktadır. Belediye Meclisimiz de bu öneriyi değerlendirerek oy birliğiyle bu şartın imzalanması için belediye başkanlığına yetki vermiş, ayrıca Meclisimiz bünyesinde yerel eşitlik komisyonu kurulması da kararlaştırılmıştır.”

‘BU İMZA İLE ALANYA DAHA EŞİT, DAHA ADİL VE KAPSAYICI BİR KENT OLACAK’

Kadınların hayatın içinde daha fazla yer aldığı kentlerin daha adil, daha üretken ve daha huzurlu olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Yerel yönetimler kentte yaşayan herkes için daha adil ve daha eşit bir yaşam ortamının sağlanmasında en önemli aktörlerden biridir. Alanya Belediyesi olarak kadınlara yönelik çalışmalarımızı sadece sosyal projeler olarak değil, eşitlik ilkesinin bir parçası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kent konseyimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yerel eşitlik eylem planı hazırlayacağız. Amacımız eşitliği kent yaşamının her alanında güçlü kılmaktır. Bugün attığımız bu imzanın Alanya’da daha eşit, daha adil ve daha kapsayıcı bir kent yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle sürece öncülük eden başta Alanya Kent Konseyi Başkanımız sayın Nurhan Özcan’a, Kent Konseyi Kadın Meclisimize ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK ŞARTI ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE İMZALADI

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalayıp, Alanya’nın bu önemli uluslararası taahhüde katılımını resmileştirdi. Şartın imzalanmasıyla birlikte Alanya’da eşitlikçi, kapsayıcı ve katılımcı yerel yönetim politikalarının güçlendirilmesi yönünde yeni bir süreç başlamış oldu.

8 MART ANISINA MUM HEDİYE EDİLDİ

CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın imzalanmasının ardından Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri Halime Ceylan, Ufuk Aras Solmaz ve İrem Yunusoğlu, katılımcılara ve kadın belediye çalışanlarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında üzerinde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in Kadınlar Günü’ne özel QR Kodlu mesajının yer aldığı mum takdim etti. İmza töreninin ardından katılımcılarla birlikte günün anısına fotoğraf çekildi.

